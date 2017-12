Nuova avventura per Enzo Zidane, primogenito dell'ex stella del calcio francese e attuale allenatore del Real Madrid. Il 22enne ha rescisso il suo contratto con l'Alaves dopo la firma della scorsa estate, e ripartirà dalla Svizzera. Ufficiale l'ingaggio del centrocampista da parte del Losanna che ha formalizzato l'accordo con il calciatore attraverso un comunicato con tanto di prima foto con la nuova maglia.

Enzo Zidane lascia l'Alaves e firma con il Losanna. Maglia numero 21 come Zizou.

Enzo Zidane era approdato all'Alaves nella scorsa estate. Qualcosa però è andata storta per il figlio di Zizou, pagato circa 3 milioni di euro, che non è riuscito a collezionare più di 4 presenze tra campionato e Copa del Rey. Ecco allora la decisione di rescindere il contratto, ufficializzata dagli spagnoli con tanto di auguri per il futuro. Ne ha approfittato il Losanna che non ha perso tempo per mettere sotto contratto il ragazzo con un contratto fino al 2020. Nessuna indiscrezione sulle cifre dell'operazione, con il calciatore che ha già scelto il numero di maglia: il 21, quello che il papà Zinedine ha indossato spesso e volentieri nella sua carriera.

in foto: Enzo Zidane presentato dal Losanna (foto Twitter @lausanne_sport)

L'entusiasmo del Losanna per il colpo di calciomercato Zidane.

Grande entusiasmo al Losanna per l'arrivo di Zidane junior. Il presidente del club svizzero David Thompson ha dichiarato sul sito ufficiale: "Enzo è un vero rinforzo per l'FC Lausanne-Sport e questo trasferimento è parte del nostro desiderio di rafforzare la spina dorsale del team. Una spina dorsale attorno a cui la squadra deve continuare a crescere e crescere".

La carriera di Enzo Zidane.

Nuova opportunità dunque per il 22enne che porta il nome di uno degli idoli di Zizou Zidane, Enzo Francescoli. Dopo le presenze nel Real Madrid B, e in prima squadra con il padre allenatore, Enzo potrà ripartire dal Losanna con la speranza di dimenticare in fretta la parentesi all'Alaves.