Che fine ha fatto Arda Turan? Il centrocampista turco è letteralmente sparito dai radar è ha vissuto questa prima parte di stagione da vero e proprio oggetto misterioso al Barcellona. Ernesto Valverde, non ha concesso al mediano classe 1987, nemmeno un minuto di presenza in una delle sfide ufficiali del club catalano che sta dominando la Liga. Inevitabile dunque pensare ad una cessione a gennaio per Arda Turan che vuole assolutamente trovare un'altra squadra che gli permetta di giocare con continuità.

Arda Turan, zero presenze in stagione con il Barcellona.

Nonostante le tante partite a disposizione, tra campionato, coppe e Champions dunque, Ernesto Valverde ha deciso di non puntare mai sul duttile calciatore turco ex Atletico Madrid. Nemmeno un minuto all'attivo per lui, che con mister Luis Enrique pur non ricoprendo il ruolo da titolare, aveva comunque l'opportunità di giocare nelle turnazioni obbligatorie nelle gare non di cartello.

Mercato, Arda Turan nelle ultime notizie sulle cessioni del Barcellona.

Inevitabile a questo punto l'addio perché se l'allenatore dei catalani ha dimostrato di non voler fare affidamento su di lui, anche lo stesso Turan è pronto a cambiare aria nel prossimo calciomercato invernale. Il centrocampista è stato acquistato dal Barcellona dietro il pagamento di 34 milioni di euro all'Atletico Madrid e ha un ingaggio di 4 milioni di euro. Al momento, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, la volontà del club blaugrana è quella di cedere il giocatore per non meno di 20 milioni di euro. Una somma che permetterebbe al Barça di incassare una cifra comunque importante dall'addio del turco.

Le possibili destinazioni di Turan.

Al momento non ci sono indiscrezioni sull'interesse di club italiani per Arda Turan. Il centrocampista invece potrebbe tornare a vestire una delle maglie già indossate in carriera, e in particolare quella del Galatasaray. I giallorossi nell'ultima sessione estiva di mercato hanno cercato di piazzare il colpo dell'ultim'ora senza fortuna e potrebbero dunque tornare alla carica nell'immediato. Attenzione però anche ad un possibile ritorno di fiamma dell'Atletico Madrid.