Nelle ultime settimane il mercato subisce sempre un'accelerata importante. Il 31 gennaio andrà in archivio anche la sessione invernale del 2020 ed è prevedibile che nei prossimi giorni possano chiudersi molte trattative intavolate nei giorni scorsi. Chi non coronerà il sogno di tornare a vestire la maglia della Roma è Matteo Politano, visto che nelle ultime ore sembra esserci stato il sorpasso del Napoli sulla squadra giallorossa e l'esterno offensivo nerazzurro potrebbe diventare un nuovo calciatore della rosa di Gattuso: il club capitolino potrebbe provare a migliorare l'offerta da circa 25 milioni di euro del presidente Aurelio De Laurentiis oppure cambiare obiettivo per consegnare a Paulo Fonseca un nuovo esterno offensivo dopo l'infortunio di Zaniolo.

Se la Roma decidesse di optare per un altro esterno il nome caldo è quello di Adnan Januzaj della Real Sociedad, classe 1995, che sempre in questa sessione di mercato era stato accostato al Milan. Altra ipotesi è quella che porta a Suso, in rotta con i rossoneri, ma i giallorossi lo vorrebbero soltanto in prestito.

I numeri di Adnan Januzaj

Il jolly offensivo belga classe 1995 è passato dal Manchester United alla Real Sociedad nel luglio del 2017. In questa stagione in Liga ha collezionato 11 presenze e non ha ancora trovato il goal ma ha servito 3 assist decisivi per i suoi compagni. In Copa del Rey ha messo a referto 4 reti in sole 2 presenze. Dopo le giovanili nell'Anderlecht, Adnan Januzaj è passato a soli 16 anni ai Red Devils ma il suo grande talento non riesce a sbocciare all'Old Trafford e inizia un viaggio tra stagioni complicate e viene ceduto in prestito prima al Borussia Dortmund e poi al Sunderland, prima di passare a titolo definitivo alla Real Sociedad. Ha fatto parte della spedizione in Russia per il Mondiale del 2018 con il Belgio.