Carles Perez è il nome nuovo per il mercato della Roma. L’esterno mancino classe 1998 del Barcellona è il profilo individuato dal club giallorosso per rinforzare la rosa di Paulo Fonseca dopo il grave infortunio che terrà fuori Nicolò Zaniolo per il resto della stagione. Dopo i nomi di Matteo Politano e Suso, il ragazzo nato a Granollers è diventato l'obiettivo numero uno della sessione invernale di mercato della squadra capitolina.

Chi è Carles Perez, le caratteristiche tecniche

Perez ha mosso i suoi primi passi nel settore giovane dell’Espanyol e a 14 anni è sbarcato nella Masia: dopo l'approdo nell'accademia blaugrana la crescita è stata costante e il 19 maggio 2019, ultima giornata di Liga con il Barça già campione impegnato sul campo dell’Eibar, Ernesto Valverde lo ha mandato in campo al posto di Malcom per il suo debutto ufficiale nel campionato spagnolo.

Dalla scorsa estate è stato aggregato con la prima squadra durante l’estate ed è stato schierato titolare in quattro delle prime 5 gare di Liga, trovando anche la rete alla seconda presenza contro il Betis. Il Barcellona lo ha blindato con un rinnovo di contratto fino al 2022 e una clausola da 100 milioni di euro. Valverde ha sempre mostrato il suo apprezzamento per le qualità del classe 1998 e lo ha fatto esordire in Champions League il 10 dicembre 2019 contro l’Inter. A San Siro Perez ha trovato anche il suo primo gol europeo, che ha aperto il match e ha contribuito all'eliminazione all'Inter.

Si tratta di un giocatore abituato a giocare sulla parte destra del campo e utilizzare il piede sinistro, il suo preferito, per giocare all'interno del campo. Spesso è stato utilizzato anche in posizione più centrale e ha messo in mostra un ottimo dribbling oltre ad uno spiccato senso per l'assistenza ai compagni. Non ha nelle sue corse molti gol, visto che nel Barcellona B non ha mai raggiunto la doppia cifra in un campionato ma si tratta di un calciatore che compirà 22 anni il prossimo 16 febbraio.È molto legato al numero 7, ma alla Roma quella maglia è già Lorenzo Pellegrini, e per movenze e caratteristiche è stato spesso paragonato ad Arjen Robben.

Il saluto social a Valverde e la trattativa con la Roma

Dopo l'esonero di Valverde, Perez ha voluto ringraziare l'ex tecnico del Barça con un post su Instragram ("Grazie mister per avermi dato fiducia e per avermi dato l'opportunità di realizzare il mio sogno"), e gli scenari sembrano essere mutati per lui: finora con Quique Setién le opportunità sono state poche e la Roma ha sfruttato al meglio questa situazione di disagio del ragazzo per mettere a segno il blitz di mercato che ha portato all’accordo con il club blaugrana. Il calciatore spagnolo dovrebbe trasferirà in giallorosso con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 13 milioni di euro. L'accordo prevederebbe un diritto di riacquisto da parte del Barca a fine stagione l'importo riportato da Sportmediaset sarebbe superiore a 25 milioni di euro.