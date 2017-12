Alexis Sanchez sembra avere le ore contate come giocatore dell'Arsenal. Se nell'ultima sessione di mercato era stato vicinissimo al Manchester City, su richiesta di Pep Guardiola, nelle ultime settimane sono diversi i i club che si sono aggiunti ai Citizens per El Nino Maravilla.

Tuttavia, nelle ultime ore la situazione del jolly cileno è cambiata e la sua nuova destinazione potrebbe essere il Paris Saint-Germain: la squadra francese sarebbe disposta a includere il centrocampista tedesco Julian Draxler come pedina di scambio, visto che il tedesco vorrebbe mettere nelle gambe minuti necessari per andare ai Mondiali del 2018 in Russia.

Alexis-Draxler: scambio tra PSG e Arsenal.

Il quotidiano inglese Daily Mail ha dichiarato che l'Arsenal avrebbe ricevuto offerte per Sanchez di oltre 35 milioni di sterline, circa 40 milioni di euro. Inoltre, il quotidiano Mirror aveva già ipotizzato che il suo sostituto dell'attaccante cileno sarebbe potuto essere il centrocampista tedesco Julian Draxler, al quale Unai Emery sta concedendo sempre meno spazio negli ultimi tempi.

La foto di Sanchez su Twitter.

I social network hanno provato a fare luce sul futuro di Alexis Sánchez. L'account Twitter @Sweetiz59 ha pubblicato una foto del cileno all'aeroporto internazionale di Parigi e, per questo motivo, la trattativa con il club parigino potrebbe essere più che incanalata. Alexis Sanchez ha giocato 18 partite in questa stagione, infilando 6 goal e 4 assist, mente Julian Draxler ha messo insieme 23 presenze, in cui ha segnato 3 reti e ha dato 5 assist. Il trequartista tedesco, se consideriamo il potenziale offensivo monopolizzato dal tridente Mbappé-Cavani-Neymar, non si tratta di numeri così malvagi ma l'ex Schalke 04 vorrebbe una squadra che gli permetta di raccogliere minuti per andare ai Mondiali in Russia.