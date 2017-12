Il 2017 verrà ricordato da tutti i tifosi del Milan, come l'anno del famigerato closing e del "caso Donnarumma". Il portiere rossonero è stato infatti il protagonista assoluto dell'ultima sessione di mercato con il suo iniziale mancato rinnovo e con il successivo accordo milionario con la dirigenza di via Aldo Rossi. Quando tutto sembrava essere rientrato, con l'avvicinarsi del mercato invernale il nome di Gigio è invece tornato a riempire le pagine dei giornali con la presunta violenza psicologica e l'intenzione di Mino Raiola di annullare il contratto firmato in estate.

Dopo l'ultimo terremoto, in molti hanno dunque pensato ad un suo addio imminente e alla possibilità che lasci il Milan per trasferirsi al Real Madrid: club in costante contatto con Raiola e da mesi sulle tracce del numero 99 di Gattuso.

Zidane aspetta Kepa a gennaio.

A neanche 24 ore dalla sua centesima presenza con la maglia milanista, traguardo tagliato in occasione del match contro la Fiorentina, dalla Spagna sono però rimbalzate notizie rinfrancanti per la tifoseria del Diavolo. Secondo indiscrezioni, Florentino Perez avrebbe infatti comunicato a Raiola l'intenzione di abbandonare momentaneamente la pista Donnarumma. Dopo gli ultimi contatti tra la società spagnola e l'agente del giocatore, il presidente dei "Blancos" avrebbe dunque deciso di rimandare il discorso per il portiere rossonero.

A conferma della volontà di Perez, è arrivata anche la notizia dell'acquisto da parte del Real Madrid di Kepa Arrizabalaga: 23enne portiere dell'Athletic Bilbao. Alla riapertura del mercato invernale, le "merengues" pagheranno infatti la clausola di 20 milioni di euro e regaleranno a Zidane il portiere più promettente del calcio spagnolo. L'uscita di scena dei campioni d'Europa, diventa a questo punto un assist per gli altri due club interessati a Gigio Donnarumma: il Paris Saint-Germain e la Juventus.