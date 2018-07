Edinson Cavani è protagonista sia del Mondiale del 2018 che del mercato che sta per scoppiare: appena finirà il torneo esploderanno le trattative e si inizierà questo mese di fuoco per le squadre di club che tenteranno in tutti i modi di rinforzarsi per farsi trovare pronte per l'inizio della stagione. Tra i nomi che circolano per il consueto e tanto atteso "valzer delle punte" c'è anche quello del Matador: l'attaccante del Paris Saint-Germain è, secondo SportMediaset, in cima alla lista dei desideri della Juventus, che cerca da anni di portarlo a Torino con scarsi risultati. La società bianconera vorrebbe portare la punta uruguaiana alla corte di Massimiliano Allegri la prossima stagione per ovviare ad una partenza quasi certa di Gonzalo Higuain verso Londra (sponda Chelsea) ma non è detto che in Italia ci sia solo la squadra campione d'Italia a voler assicurarsi le prestazione del centravanti di Salto: sempre secondo SportMediaset anche il Napoli potrebbe provare il colpaccio visto che Cavani è tra i profili che piacciono anche a Carlo Ancelotti ma non è un affare semplice.

Le possibilità di vedere il centravanti del PSG di nuovo con la maglia azzurra sono basse anche in virtù di un ingaggio annuale (14,2 milioni di euro) che non è nelle corde della società partenopea ma non c'è da sottovalutare l'appeal internazionale che può avere un allenatore come Carlo Ancelotti e la voglia di mettersi in gioco in un posto dove il calciatore ha già avuto tante soddisfazioni ma ha vinto poco. È uno po' il discorso che vale per Karim Benzema, molto apprezzato dal tecnico di Reggiolo, che difficilmente si muoverà da Madrid (Florentino Perez stravede per lui), ma nel caso dovesse aprirsi una crepa nei rapporti con l'arrivo del nuovo tecnico non bisogna sottovalutare la pista che potrebbe portare la punta francese sotto il Vesuvio. In tutti i casi entrambi non sarebbe sostenibili a livello monetario, quindi, se dovesse arrivare uno l'altro viene escluso automaticamente. Da tenere sotto osservazione le manovre e le evoluzioni delle prossime settimane.