Il Napoli sta lavorando per consegnare a Carlo Ancelotti una squadra adatta l'idea di calcio che ha intenzione di portare all'ombra del Vesuvio: il club azzurro, in questo momento, sta concentrando le sue attenzioni sul reparto centrale e per rinforzare il centrocampo, oltre ai nomi di Fabian Ruiz e Leandro Paredes, il direttore sportivo Giuntoli starebbe pensando di portare in azzurro Stanislav Lobotka, 23enne mediano del Celta Vigo e pilastro dell'Under 21 della Slovacchia che nei pensieri della dirigenza partenopea potrebbe prendere il posto di Jorginho, sempre corteggiato dal Manchester City di Pep Guardiola. Sul giovane centrocampista slovacco ci sarebbe anche il placet di Ancelotti e di lui ha parlato anche Marek Hamsik, dicendo di averlo consigliato al Napoli dopo che diverse richieste sulle potenzialità del ragazzo. Il centrocampista è stato blincadto dal Celta Vigo con una clausola rescissoria da 45 milioni di euro, cifra che il Napoli non ha intenzione di spendere, ma la società partenopea è convinta di poter trattare con gli spagnoli per abbassarla.

Chi è Lobotka

Centrocampista centrale che sa come si organizza il gioco, capace di prevedere lo svolgimento dell’azione e in grado di mettere in porta i compagni. Arrivato in Liga dal Nordsjaelland nell’estate del 2017 per cinque milioni di euro, lo Lobotka è diventat un pilastro fondamentale del Celta Vigo_ ha giocato tutte e 38 le partite di campionato oltre alle tre presenza in Copa del Rey.

L'agente: Lobotka piace a tante squadre

In merito alle dichiarazioni di Hamsik sul sul assistito nei giorni scorsi l'agente di Lobotka, Branislav Jasurek, a Radio Crc ha dichiarato:

Fanno piacere le parole di Hamsik. Lobotka piace a tante squadre, anche al Napoli ed è per noi un orgoglio essere accostati a un grandissimo club che disputa la Champions League ed è allenato da un tecnico fantastico come Ancelotti. Parliamo di un centrocampista che gioca davanti alla difesa, un numero 6 non molto grosso ma rapido. Aggressivo in fase di non possesso, preferisce giocare come vertice basso.