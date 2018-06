Dopo la separazione con Pepe Reina il Napoli è alla ricerca di un nuovo portiere da mettere a disposizione di Carlo Ancelotti per la prossima stagione. Il preferito del tecnico italiano è Alphonse Areola del Paris Saint-Germain ma la richiesta economica della società francese è tropo alta: 35 milioni di euro cash senza bonus più l'alto d'ingaggio del giocatore hanno portato ad un raffreddamento della pista per il portiere francese. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza partenopea sta lavorando sodo con l'Udinese per arrivare ad Alex Meret: l'offerta del club partenopeo è di 25 milioni di euro cash più 10 di bonus ma pare che i nodi da sciogliere siano sulle condizioni per l'avveramento di questi bonus che, ovviamente, il ds azzurro Giuntoli vorrebbe rendere più difficili del previsto da raggiungere mentre la società friulana del presidente Pozzo li vorrebbe molto più alla portata. La trattativa con l'agente del classe 1997 è sulla buona strada sia per quanto riguarda la durata del contratto che per l'ingaggio che eventualmente percepirà.

in foto: La scheda di Alex Meret. (transfermarkt.it)

Areola si allontana, Raiola conferma

A meno di venti giorni dall'inizio del ritiro che si svolgerà a Dimaro, in Val di Sole, dal 10 al 30 luglio, il Napoli non ha ancora riempito la casella relativa al portiere: Alphonse Areola era il preferito dal nuovo tecnico Ancelotti ma le cifre richieste dal PSG hanno fatto rallentare di parecchio questa trattativa: dalla Spagna nelle ultime ore rimbalzavano voci che davano per vicinissimo l'accordo tra la società partenopea e il club parigino ma il procuratore del calciatore, Mino Raiola ha smentito la conclusione della trattativa al blog ‘Oracolo Rossonero': "Sappiamo dell'interesse del Napoli per Areola ma non abbiamo ancora sentito nessuno".