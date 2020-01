Nelle ultime notizie di calciomercato del Napoli di oggi lunedì 27 gennaio, ci sono gli aggiornamenti sulle trattative per gli obiettivi più caldi degli azzurri in entrata. Giornata molto attiva per la società partenopea che ha presentato una nuova offerta per Andrea Petagna, che potrebbe far vacillare la Spal. Secondo quanto riportato da Sky, è molto vicino anche Kumbulla, che come il centravanti potrebbe lasciare l'Hellas solo nella prossima estate.

Le ultime notizie su Kumbulla al Napoli

Il Napoli è scatenato sul mercato in questa finestra di trattative invernali. Gli azzurri, secondo quanto riportato da Sky Sport, hanno trovato l'accordo con il Verona per Marash Kumbulla. Dopo Rrahmani (e con nel mirino anche Amrabat), dunque nuova operazione sull'asse Napoli-Hellas, con gli azzurri che hanno messo sul piatto 20 milioni di euro più 4 di bonus. Le parti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli, con i prossimi giorni che saranno decisivi anche perché il Napoli dovrà trovare l'intesa con il centrale. Nel frattempo è sicuro che il difensore non si muoverà dal Bentegodi fino al termine della stagione

Napoli, la trattativa per Petagna con la Spal

Il Napoli continua a lavorare anche per Andrea Petagna. La Spal fa muro perché alla luce della condizione di classifica complicata, non vuole privarsi del suo bomber e calciatore più rappresentativo. Gli azzurri sono arrivati a proporre 22 milioni di euro, più due di bonus facendo vacillare gli estensi. Le parti lavorano, con la prospettiva di lasciare il giocatore in prestito a Ferrara fino a giugno

Calciomercato, le ultime news per il Napoli

Per quanto riguarda le altre operazioni di mercato che riguardano il Napoli, si attende solo l'ufficialità per Politano che può comunque considerarsi a tutti gli effetti un nuovo acquisto azzurro. Si continua a seguire anche Mateta, che piace per il reparto offensivo, con i tedeschi del Mainz che potrebbero essere tentati con la contropartita Younes, che non sembra rientrare nei piani del Napoli