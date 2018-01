Simone Verdi può diventare un calciatore del Napoli all'inizio della settimana prossima. Il jolly offensivo del Bologna avrebbe sciolto le ultime riserve e, dopo aver parlato con il suo procuratore e aver avuto le dovute rassicurazioni dall'ambiente azzurro, avrebbe scelto di finire la stagione all'ombra del Vesuvio.

Aurelio De Laurentiis, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato anche degli obiettivi per l'attacco, con le priorità rappresentate da Verdi, o Deulofeu, dopo l'acquisto di Machach

Dobbiamo essere attenti agli innesti da comprare perché devono rispettare i canoni sarriani. Sarri è il finalizzatore delle nostre decisioni per gli acquisti immediati e non prospettici. È lui che può valutare se un giocatore è già pronto nell'immediato e se può fare al caso nostro già nei prossimi mesi.

Verdi al Napoli: 17 milioni più 2 di bonus.

Napoli e Bologna hanno parlato a lungo ma dopo l'irruzione di Aurelio De Laurentiis con una telefonata a Claudio Fenucci, ad rossoblù, la distanza di cinque milioni tra domanda e offerta (15 milioni di euro l’offerta, 20 la richiesta) si è assottigliata e l'accordo tra i club è cosa fatta: diciassette milioni di euro più due di bonus. Le due società non hanno mai avuto problemi, neanche durante la trattativa che portò in azzurro Diawara nell’estate 2016, e hanno risolto rapidamente anche questa vicenda, convergendo sulle cifre.

La fidanzata di Verdi vota Napoli: Bellissima, ma non scelgo io.

Si parla da tempo del possibile arrivo di Verdi a Napoli ma sulle perplessità dell’esterno offensivo che sono circolate negli ultimi giorni si è fatto riferimento alla volontà della fidanzata di non voler trasferirsi nella città partenopea. Rumors che sono stati smentiti dalla stessa Laura Della Villa in una conversazione privata su Instagram con alcuni tifosi campani: "Napoli è una città bellissima, ma purtroppo non posso scegliere io".