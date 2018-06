Un portiere, un esterno difensivo e uno/due centrocampisti. Sono queste, al momento, le priorità sull'agenda di mercato del Napoli e s'intrecciano con le ultime notizie relative alle cessioni di Hamsik e Jorginho. Ottanta milioni circa, è questa la somma che il club incasserà e verrà subito reinvestita per obiettivi già individuati sulla carta. Il capitano ha comunicato alla società che considera la propria esperienza in azzurro conclusa e vuol dire sì alle offerte giuntegli dalla Cina (circa 10/12 milioni a stagione per 3 anni da parte dello Shandong Luneng). L'italo-brasiliano, pedina chiave nel gioco di Sarri, ha svuotato l'armadietto a Castel Volturno e iniziato la ricerca di casa a Manchester dove – salvo cambi di rotta – approderà nelle prossime settimane per rispondere alla chiamata di Pep Guardiola. Guadagnerà uno stipendio da 4.5 milioni a stagione ma serve che le parti trovino un'intesa: 47 milioni più 5-6 di bonus facilmente raggiungibili è la proposta dei Citizens; 60 la richiesta dei campani. In mezzo c'è la volontà del giocatore che ha già spiegato di non voler rinnovare il contratto attualmente in scadenza nel 2020.

A.A.A. portiere cercansi. Lunedì – al massimo entro la giornata di martedì – Simone Verdi metterà nero su bianco e firmerà il contratto di 5 anni che lo legherà alla squadra di Ancelotti. E' solo il primo tassello poi, al netto degli addii annunciati si occuperanno le caselle scoperte in rosa a cominciare dal settore dei portieri. Il tedesco Leno, 26 anni, è considerato la prima scelta per il futuro: con il calciatore l'accordo è stato anche raggiunto ma c'è la volontà da parte sua di lasciare il Bayer Leverkusen che chiede 3 milioni in più (23) rispetto all'offerta (20) dei partenopei. Sullo sfondo, in alternativa c'è Sirigu del Torino mentre l'ucraino Lunin (18 anni) viene reputato il profilo giusto come secondo.

Chi sarà il vice Hysaj? Tutto lascia presupporre che sarà l'austriaco Stefan Lainer: 26enne laterale destro del Salisburgo sul quale c'è l'approvazione di Ancelotti. E' stato tra i protagonisti della squadra che è giunta fino alle semifinali di Europa League e la Uefa lo ha inserito nella squadra dell'anno. Nell'ultima stagione ha accumulato 33 presenze in campionato (1 gol, 4 assist) e 18 in Coppa (compresi i preliminari – 1 rete, 7 assist). Quanto costa? Dieci milioni di euro. Dettagli tattici: può essere impiegato anche come esterno di centrocampo sulla stessa corsia, ha impreziosito il rendimento con ben 11 assist complessivi.

in foto: La scheda di Stefan Lainer (fonte whoscored.com)

Tutto su Fabian Ruiz, poi serve un altro colpo in mediana. Talento del Betis Siviglia e punto fermo dell'Under 21 spagnola, ha 22 anni e ha scalato le preferenze per essere un centrocampista competo che abbina fisicità (189 cm di stazza) a ottima tecnica individuale. Toccherà a lui raccogliere l'eredità di Hamsik. L’accordo con il giocatore è molto più vicino di quel che sembra ma servirà onorare la clausola rescissoria di 30 milioni di euro per convincere la società iberica a lasciarlo partire. Torreira, Badelj, Seri o Paredes sono i nomi più caldi per occupare l'altra posizione che verrà lasciata libera dall'addio di Jorginho. Napoli in cantiere, si rafforza un pezzo alla volta.