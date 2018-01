Verdi ha detto di no, un rifiuto che ha fatto scalpore. E il Napoli si ritrova ancora a caccia di un esterno offensivo. Il giocatore del Bologna era il prescelto di Sarri e con il club l’affare era anche fatto, ma ormai tutto è sfumato e il d.s. Giuntoli ha cambiato obiettivo e ora sembra voglia chiudere la trattativa con il Paris Saint Germain per il brasiliano Lucas Moura. L’unico grosso scoglio è rappresentato dall’ingaggio dell’esterno offensivo di Emery.

I no di Verdi e Politano, l’obiettivo è Lucas.

Il Napoli non è riuscito a comprare dal Bologna Simone Verdi e non è riuscito a prelevare dal Sassuolo l’esterno ventiquattrenne Matteo Politano e ora punta tutto su Lucas Moura, anche se il d.s. Giuntoli ha già trovato l’accordo per la prossima stagione per l’esterno dell’Ajax Younes. Il brasiliano piace sia a Sarri che all’uomo mercato di De Laurentiis perché non è un contropiedista come Deulofeu e ha caratteristiche tecniche perfette al tipo di gioco che adotta Sarri. Lucas ha giocato spesso sulla fascia destra, ma con il PSG, nella prima parte della sua avventura, ha avuto modo di giocare anche sulla sinistra.

L’ingaggio di Lucas Moura.

Lucas Moura ha venticinque anni, ha già tanta esperienza – con il PSG ha segnato 34 gol in 151 partite complessive, mentre con il San Paolo ne ha realizzate 19 in 74 partite – e costa tanto. Il PSG pretende una cifra che oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro. Il club che domina in Ligue 1 pagò Lucas 40 milioni quasi cinque anni fa. Il problema principale riguarda l’ingaggio di Lucas, che guadagna 3 milioni di euro più bonus netti a stagione. Un contratto molto elevato per gli standard del club di De Laurentiis. Solo Insigne, Mertens e Hamsik guadagnano più di tre milioni netti a stagione. Convincere Lucas, al di là dell’aspetto economico, non è semplice. Giuntoli sta lavorando segretamente con l’agente del calciatore e sta cercando di convincerli della bontà del progetto del Napoli.