Vent'anni, brasiliano del Corinthians (contratto fino al 2021), mediano o mezz'ala, l'identikit di Maycon de Andrade Barberan è da centrocampista box to box. Nel Napoli che guarda al futuro e prova, già adesso, a piazzare le basi per il futuro c'è spazio anche per il calciatore paulista apprezzato anche nell'Under 20 della Seleçao. La valutazione di mercato di 8 massimo 10 milioni di euro e il club azzurro – come rilanciato da Sky Sport – ha già allacciato i contatti con la dirigenza sudamericana e l'entourage del calciatore per bloccarlo in previsione della sessione di mercato di giugno.

Dolberg nell'attacco del futuro.

Tra le novità emerse nelle ultime ore sulle possibili trattative dei partenopei, oltre a Maycon, c'è anche Kasper Dolberg, attaccante dell'Ajax sondato nei mesi scorsi e considerato un obiettivo per assicurare la successione in attacco nel tridente delle meraviglie che finora ha fatto le fortune di Sarri e dei suoi schemi peculiari.

Chi al posto di Pepe?

Reina resterà al Napoli fino al termine della stagione poi le strade dell'estremo difensore spagnolo e degli azzurri divergeranno. Impossibile trovare un accordo per il rinnovo del contratto e così se l'ex Liverpool ha offerte dall'Italia (il Milan) e dall'estero (Paris Saint-Germain), tra i pali il casting è iniziato da tempo. I nomi sono noti da settimane: l'ultimo della lista è Pau Lopez, 23enne in scadenza con l'Espanyol seguito anche dalla Juventus e club della Premier. C'è già stato un colloquio esplorativo con l'agente del ragazzo ma il suo arrivo non è una priorità, semmai un'operazione da chiudere per giugno. Maggiormente accreditati, invece, Leno del Bayer Leverkusen, Rulli della Real Sociedad e forse anche Rui Patricio dello Sporting Lisbona.

Tra Verdi e Deulofeu, le trattative calde.

Si deciderà tutto entro questa settimana, quando Simone Verdi dirà sì oppure no rispetto all'offerta presentatagli dal Napoli: cinque anni di contratto con uno stipendio da 1.5 milioni a stagione (bonus esclusi). Il Bologna non si opporrà alla cessione, forte di un accordo da 24 milioni e bonus con i partenopei. I contatti con l'agente del giocatore sono già iniziati ma servirà ancora qualche giorno di riflessione per sciogliere le riserve. Non troppi, però, perché la società ha fretta di consegnare a Sarri il rinforzo tanto atteso per il reparto offensivo: per questo il Napoli ha chiesto al Barcellona il permesso di parlare con l'agente di Gerard Deulofeu. E' lui la prima vera alternativa a Verdi, più giovane, più esperto e con voglia di riscatto e di agganciare la partecipazione al mondiale in Russia con le Furie Rosse.