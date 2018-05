Chi sarà l'allenatore del Napoli? Sarri resta oppure lascia la panchina azzurra? E dove andrà: in Russia, in Inghilterra oppure al Monaco? De Laurentiis spacchetterà la squadra vendendo i pezzi pregiati? Quanto è disposto a investire per rilanciare il progetto di crescita dei partenopei? Il club sarà ancora competitivo in Serie A e proverà a esserlo anche in Europa? Tutte domande che in queste ore di grande incertezza sul futuro alimentano il chiacchiericcio dei tifosi in attesa di mosse ufficiali da parte del presidente e dello stesso tecnico. La situazione è chiara: l'allenatore ha chiesto un aumento dell'ingaggio e la garanzia che la rosa venga rinforzata.

La volontà del patron è sì accontentare Sarri (ma non oltre i 3 milioni più una serie di bonus, togliendo la clausola) ma senza eccedere e apportare qualche modifica al gruppo che nella stagione attuale è arrivato all'acme del rendimento. Troveranno un accordo? Lo si capirà nelle prossime ore, quando ci sarà finalmente l'incontro tra le parti. Intanto, a prescindere da chi arriverà, il Napoli deve fare i conti anche con la necessità di non farsi trovare impreparato rispetto alle operazioni da chiudere per colmare lacune e irrobustire il parco calciatori.

Circa 300 milioni, chi può partire e perché. Difesa, centrocampo e attacco subiranno ritocchi ma molto dipenderà anche dalla capacità di riuscire a trattenere quei giocatori che sono più ambiti. Su Koulibaly , oltre alle inglesi, c'è anche la Juventus ma per il centrale senegalese servono 70 milioni. Jorginho (valutazione, 50 milioni) piace in Premier League e José Mourinho – per anticipare Guardiola – avrebbe chiesto al suo procuratore – Jorge Mendes, in questo periodo molto vicino al Napoli – d'intercedere per bruciare la concorrenza. L'Arsenal ha messo nei radar Zielinski , dicendosi pronto a pagare la clausola (65 milioni) per liberale il polacco ma il club ha in serbo un piano per il rinnovo del contratto. Mertens , 31 anni, ha una clausola da 28 milioni di euro e potrebbe decidere si lasciare il club (al quale è molto legato) dinanzi a un'offerta interessante. Callejon (clausola da 23 milioni) piace al Milan e più ancora all'Atletico Madrid. Quanto a Ghoulam , pure lui è legato ai campani da un codicillo non da poco: 38 milioni di euro entro il 30 giugno ma a partire da quella data la quota sale a 48 milioni. Cosa significa? Che se De Laurentiis decidesse di cedere almeno 4 di questi calciatori ricaverebbe un tesoretto di 200 milioni da reinvestire.

