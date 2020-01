Nelle ultime notizie di calciomercato del Milan di oggi, ci sono gli aggiornamenti su quelle che sono le trattative più calde dei rossoneri. Grande curiosità intorno al futuro di Suso che oggi ha incontrato la dirigenza con tanto di confronto sulla posizione dello spagnolo che potrebbe essere legata a quella di Under. A proposito di uscite, in attesa che si sblocchi l'operazione Rodriguez-Fenerbahce, si è parlato anche del possibile addio di Gabbia, che ha molto mercato in Serie A

Le ultime notizie su Suso e il futuro di mercato al Milan

È andato in scena oggi a Milano il vertice tra Suso e la dirigenza del Milan. Un incontro fondamentale per parlare del futuro dello spagnolo, al centro di numerosi voci di mercato. Secondo quanto riportato da Sky, il club rossonero avrebbe confermato la volontà di non mettere il giocatore nella lista dei partenti a prescindere. La situazione può cambiare solo in caso di incastri particolari in sede di trattative, che potrebbero coinvolgere anche Under. A tal proposito le parti si ritroveranno nei prossimi giorni per fare un nuovo punto della situazione.

Milan, la trattativa per Under

Per quanto riguarda Under la situazione è in stand-by anche perché la Roma sta facendo delle valutazioni relative al possibile arrivo di Politano. Se l'attaccante attualmente all'Inter dovesse tornare alla base, allora i giallorossi potrebbero tornare sullo scambio con il Milan e mettere magari sul piatto anche Juan Jesus, che in rossonero diventerebbe il vice-Romagnoli, capace anche di giocare sulla corsia.

Milan, le ultime news sulla cessione di Gabbia

Sul fronte delle uscite, ancora da decifrare il destino di Piatek per il quale oggi si è parlato anche di un interesse del Paris Saint-Germain. In stand-by la situazione per Rodriguez invece che ha detto sì al Fenerbahce che però non è riuscito a sbloccare la situazione. In partenza anche il giovane Gabbia, che ha molto mercato in Serie A. Il giovane talento piace a Sampdoria, Brescia, Verona