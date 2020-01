Nelle ultime notizie di calciomercato del Milan di oggi venerdì 17 gennaio, ci sono gli aggiornamenti su quelli che sono gli obiettivi più caldi dei rossoneri. Dani Olmo piace moltissimo alla dirigenza del club lombardo, che punta a trovare l'accordo col giocatore, per tentare di strapparlo poi a giugno alla Dinamo Zagabria. Si lavora anche con la Roma per un possibile scambio Suso-Under, con il Milan che ha ricevuto anche un'offerta per Kessié dall'Arsenal. Restano nella lista dei partenti anche Piatek e Paquetà, solo nel caso in cui dovesse arrivare l'offerta giusta.

Le ultime notizie su Dani Olmo al Milan

Le voci di calciomercato dei giorni scorsi sull'interesse di mercato del Milan per Dani Olmo sono concrete. Il talentuoso centrocampista spagnolo classe 1998 è un obiettivo dei rossoneri, ma non per l'immediato. Secondo quanto riportato da Sky, il club lombardo ha ripreso i contatti con gli agenti del giocatore, con la volontà di trovare un accordo. Un modo per poi presentarsi al tavolo delle trattative con la Dinamo Zagabria con una posizione di vantaggio. Il Milan infatti vorrebbe mettere sul piatto 20 milioni, 10 in meno della richiesta dei croati. Saranno mesi di mercato caldissimi, anche perché Dani Olmo piace molto al Barcellona.

Milan, la trattativa per Under e lo scambio con Suso della Roma

Non è un mistero ormai la volontà del Milan di lasciar partire Suso, dopo una prima parte di stagione difficile legata anche alle difficoltà della sua collocazione tattica. Lo spagnolo è stato ancora una volta accostato sul mercato alla Roma, anche se quest'ipotesi si è raffreddata alla luce del possibile arrivo nella Capitale di Politano. Il discorso però potrebbe riaccendersi nel caso di un possibile scambio con Under. Una trattativa che potrebbe andare in porto con la formula di un doppio prestito con il turco che farebbe comodo a Pioli, alla luce della sua duttilità e della sua voglia di riscatto, per un attacco già rinforzatosi con l'arrivo di Ibrahimovic.

Inter, ultime news su Kessié, Piatek e Paquetà

A proposito di attacco, resta tra i possibili partenti Piatek. Nonostante il gol alla Spal in Coppa Italia il polacco potrebbe partire: il Tottenham resta al momento il club più interessato, anche se servirà un'offerta superiore ai 30 milioni di euro. Le sirene della Premier anche per Kessié: per il centrocampista è finito nel mirino dell'Arsenal che ha incassato però il no del Milan. L'ex Atalanta partirà solo a fronte di un'offerta a partire da 25 milioni di euro. Situazione simile anche per Paquetà che piace molto al Psg: in questo caso la cessione potrebbe concretizzarsi solo nel caso in cui arrivasse al Milan una proposta da 35 milioni. Sembra cosa fatta invece ormai l'addio di Rodriguez che ha scelto il Fenerbahce, con il Milan destinato ad incassare 5 milioni.