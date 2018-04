Un terzo colpo a parametro zero. Un terzo affare chiuso con largo anticipo e soprattutto senza intaccare il bilancio. Un segnale chiaro che – a prescindere dalle prescrizioni e dalle restrizioni imposte dalla Uefa in tema di Fairplay finanziario – testimonia la volontà da parte del Milan di proseguire nel percorso di crescita in Italia come in Europa. Le ultime notizie di calciomercato sulle trattative dei rossoneri arrivano dalla Turchia: le rilancia ‘Futbal Arena' e aggiunge il nome del brasiliano, Bernard, a quello di Pepe Reina (portiere, in scadenza di contratto col Napoli) e di Ivan Strinic (terzino sinistro, altro parametro zero ma dalla Samp e con un passato recente tra i parenopei).

Ala sinistra, classe 1992 (compirà 26 anni a settembre), da 4 anni in forza allo Shakhtar Donetsk che ha disputato l'ultima edizione della Champions incontrando tanto la squadra di Sarri (era inserito nello stesso girone) quanto la Roma semifinalista (incrociata negli ottavi), Bernard chiuderà la propria esperienza come da contratto a giugno. Piaceva anche al Besiktas ma sembra che la prossima avventura sarà in Serie A.

Al momento non sono chiare le cifre relative all'ingaggio che dovrebbe percepire in rossonero né ci sono conferme ufficiali al riguardo se non indiscrezioni che raccontano di un pre-contratto già firmato: dovessero arrivare nei prossimi giorni, per il ‘diavolo' si tratterebbe di un bel colpo considerato anche il valore (16 milioni) del giocatore.

in foto: La scheda di Bernard (fonte Transfermarkt)

Bernard è originario di Belo Horizonte ma il suo tesseramento non creerebbe problemi poiché in possesso anche del passaporto spagnolo. Quanto alle caratteristiche, sono spiccatamente offensive: calcia di destro, nel tridente può essere schierato sia sulla corsia mancina sia su quella di destra ma è abbastanza duttile da agire anche come trequartista. Ventinove le presenze in stagione tra campionato e coppe, 10 le reti realizzate (di cui 3 in Champions), 4 gli assist messi a referto per un totale di 2.242 minuti giocati. In quale posizione potrebbe giocare nel Milan? In virtù del suo modo di stare in campo può costituire l’alternativa sulle fasce sia a Suso sia ad Hakan Calhanoglu.