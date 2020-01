Il Milan è attivissimo sul mercato e dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic sta provando a piazzare Krzysztof Piatek. L'attaccante polacco è arrivato lo scorso anno di questi tempi in rossonero e il suo impatto con la realtà milanese è stato devastante ma con il ritorno dello svedese e il suo rendimento di inizio anno il feeling si è rotto. Per questo in giornata è avvenuto un incontro tra la dirigenza del Milan, composta da Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara, con l’agente del giocatore ex Genoa per trovare la soluzione migliore per il suo futuro. Nelle scorse settimane erano stati registrati diversi sondaggi da alcuni club di Premier League come l’Aston Villa e il Tottenham, che deve sostituire l'infortunato Kane, ma sul tavolo del club di via Aldo Rossi non sono ancora arrivate proposte concrete.

Florentino nome nuovo per la mediana: contatti col Benfica

Intanto il club rossonero sta lavorando per rinforzare ancora la rosa a disposizione di Pioli e ci sono stati contatti per Florentino, centrocampista portoghese classe 1999 del Benfica. L’operazione che vorrebbe concludere il Milan sarebbe impostata sul prestito ma il club lusitano vorrebbe fissare la cifra di riscatto a 100 milioni, una condizione che naturalmente non è prevista dalla società meneghina.

La dirigenza del Milan sta continuando a lavorare per definire la cessione di Ricardo Rodriguez in Turchia, al Fenerbahce e prendere un sostituto. Il profilo che la società di via Aldo Rossi è quello di un calciatore che possa magari fare sia il vice Hernandez che il difensore centrale e il nome più in auge è quello di Antonee Robinson del Wigan. Il calciatore classe 1997 è un’opzione valida e il club nelle prossime ore deciderà se provare ad accelerare per il giocatore. C'è grande fermento in casa Milan per l'ultima settimana di mercato e vedremo quali operazioni verranno definite prima del gong finale della sessione invernale.