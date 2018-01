Dov'eravamo rimasti? A Gianluigi Donnarumma che, a margine della gara di campionato contro la Fiorentina, conferma la propria volontà di restare al Milan per tutta la durata del contratto firmato nell'estate scorsa. Fin qui il chiacchiericcio di mercato sul futuro del portiere di Castellammare di Stabia finito di nuovo alla ribalta per quel pasticciaccio brutto della presunta violenza morale (poi smentita) denunciata in una lettera e subita al momento di mettere nero su bianco in sede di rinnovo, compresa la reticenza nell'avallare la clausola rescissoria allegata all'atto.

Tutto finito? Almeno per adesso sì. Sicché alle parole di Gigi Buffon – "se sceglie la Juventus non sbaglia mai" – hanno fatto seguito quelle di Allegri che ha eletto Szczęsny quale erede tra i pali e anche in seno ai rossoneri le acque sono tornate calme rispetto alla maretta di qualche settimana fa. Resta però l'interrogativo: una società fuori dalle Coppe, costretta a seguire il piano di rientro indicato dalla Uefa (che nel frattempo ha rigettato quello volontario presentato dalla dirigenza) e alle ristrettezze di bilancio può trattenere uno dei suoi pezzi pregiati e più ambiti sul mercato? L'intenzione è questa poi servirà capire cosa accadrà in estate soprattutto se alle voci faranno seguito le offerte concrete.

Da Courtois a Gigio. E le voci questa volta arrivano dall'Inghilterra, rimbalzano in Italia per opera del tabloid Daily Mail che conferma come gli occhi di mezza Europa siano tutti puntati sul giovane portiere del Milan e della Nazionale: 19 anni, una carriera davanti, margine di crescita ulteriore e un potenziale tecnico che può essere allenato assieme al talento e all'esperienza che una platea internazionale di un certo livello garantirebbe. Tutte condizioni che in Inghilterra non mancano, in particolare al Chelsea che ha messo il proprio nome in calce alla lista delle società interessate a Donnarumma.

Se Thibaut Courtois dovesse cedere alle lusinghe del Real Madrid e allora Gigio sarebbe la scelta numero uno dei Blues per sostituire il belga. E i soldi di certo non mancano ai londinesi per formulare la classica proposta che non si può rifiutare. Né da parte del Milan (forse), né da parte del calciatore (e del suo agente).