Un colpo da novanta per un Milan ambizioso: Andrea Belotti rischia la cessione a fine estate dal Torino se continuerà a rendere come nell'ultimo periodo. In modo mediocre, dopo essere stato indicato come il nuovo talento nascente, oggi il ‘Gallo' si ritrova in un ritaglio di notorietà tra infortuni e rendimento non all'altezza delle attese. Il Milan sta risentendo pesantemente la mancanza di un attaccante in grado di segnare 15-20 gol a campionato, ciste le lacune offensive di Kalinic e Adnrè Silva. Un vuoto che dovrà essere colmato immediatamente a fine stagione visto che il solo Cutrone non può bastare.

La crisi del Gallo.

L'idea rossonera è un affare low cost, a basso impatto economico. Le cifre astronomiche su cui viaggiava il cartellino di Belotti erano inaccettabili per qualsiasi club italiano: 100 milioni di euro da versare nelle casse del Torino per uno degli attaccanti sul panorama europeo più vincenti e decisivi. A distanza di qualche mese, però, lo scenario è mutato: il Gallo non sta aiutando il Torino ad uscire dal guado e la cresta è rimasta spesso bassa.

Da 14 a 4 gol, da 100 a 20 milioni.

Nel 2016/17, il bomber granata chiuse il campionato addirittura con 26 reti, quindi più che raddoppiando i 12 messi a segno nel torneo 2015/16, con una dimostrazione di forza e di potenza senza precedenti. E dopo 20 giornate era arrivato a 14 centri, oltre ad aver già firmato il rinnovo di contratto con annessa clausola con i granata. Oggi, invece, in campionato Belotti è fermo a sole 4 reti e condizionato dai guai fisici ad un ginocchio. Ma anche ad inizio torneo, qualcosa non è mai funzionato alla perfezione.

Il colpo del Milan.

E' lecito chiedersi in questo preciso momento storico quanto valga il ‘Gallo'. Non certo a tre cifre, ma forse nemmeno la metà. E' diventato un attaccante ‘normale', con grande potenzialità ma con qualche punto interrogativo di troppo. Dalla sua ha l'età e l'aver già dimostrato a che livelli possa arrivare. Ma l'esame di maturità e vedere come uscirà da questa sua prima vera crisi personale. Il Milan osserva e avrebbe pronta un'offerta non superiore ai 30 milioni. In pratica, un ‘saldo' al 35%.