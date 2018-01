Si chiama Umaro Embalo e chi lo conosce bene giura che è destinato a diventare la nuova stella del calcio europeo. Classe 2001, attaccante esterno, nato in Guinea ma di passaporto portoghese, il giocatore del Benfica si è messo in luce in Youth League (con un gol al Cska Mosca) e nelle partite con la maglia della nazionale lusitana Under 16 (12 presenze e 6 gol) e con quella dell'Under 17, di cui è capitano, realizzando 7 reti in 13 partite.

La sua incredibile esplosione ha ovviamente messo in allerta gli scout di mezza Europa, compresi quelli del Manchester United e Barcellona. Ad esser vicino al colpo, è però il Lipsia che ha battuto sul tempo Red Devils e blaugrana e messo sul tavolo della dirigenza del Benfica un'offerta irrinunciabile per il campioncino lusitano di 16 anni: 18 milioni di euro.

Le reazioni in Germania.

Secondo la "Bild", che ha seguito sin dall'inizio i movimenti di mercato del club "delle lattine", il giocatore dovrebbe firmare nelle prossime ore. I dirigenti del Lipsia sono infatti a Lisbona per trattare e chiudere la trattativa con il Benfica che, inizialmente, aveva fissato il prezzo del cartellino del ragazzo a 13 milioni di euro. Il rilancio dei Tori Rossi ha dunque fatto centro e convinto anche lo stesso Embalo: propenso ad arrivare in un grande club, ma in maniera graduale e quindi passando da una società come quella della Red Bull.

L'offerta del Lipsia ha ovviamente generato reazioni contrastanti in Germania. Oltre a coloro che applaudono all'arrivo del baby talento del Benfica, c'è anche chi ritiene che 18 milioni di euro per un ragazzo di 16 anni sono davvero troppi: soprattutto per il mercato della Bundesliga, dove difficilmente si spendono tutti quei soldi per un calciatore così giovane.