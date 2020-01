Nelle ultime notizie di calciomercato dell'Inter di oggi giovedì 23 gennaio, ci sono gli aggiornamenti sulle trattative per gli obiettivi più caldi dei nerazzurri in entrata e in uscita. Giornata decisiva per Eriksen, con l'agente del giocatore e l'intermediario al lavoro per ammorbidire la posizione del Tottenham. C'è l'accordo per il trasferimento di Politano al Napoli, per cui manca solo il sì definitivo del giocatore, con Llorente che potrebbe approdare in prestito alla corte di Conte. Inter e azzurri lavorano anche al possibile scambio Vecino-Allan

Le ultime notizie su Eriksen all'Inter

Sono ore decisive per il possibile trasferimento di Christian Eriksen all'Inter. Nella giornata di oggi, l'agente del calciatore Martin Schoots sarà a Londra, mentre a Milano si attende l'intermediario di mercato. I due saranno in costante contatto per sbloccare la trattativa e convincere il Tottenham, sfruttando anche l'apertura di Eriksen al trasferimento immediato all'Inter. 20 milioni la richiesta degli Spurs, 15 l'offerta dei nerazzurri che potrebbero anche decidere di fare un ulteriore sforzo per anticipare il colpo di mercato già a gennaio.

Inter, la trattativa per Politano al Napoli e Llorente in nerazzurro

Nelle ultime notizie di mercato dell'Inter c'è anche la trattativa con il Napoli per Matteo Politano. Il club nerazzurro ha raggiunto l'accordo con gli azzurri, sulla base di un prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Previsti nuovi incontri tra il ds Giuntoli e l'entourage di Politano per trovare l'intesa sul contratto che al momento è l'ultimo ostacolo da superare. A fare il percorso inverso di Politano, potrebbe essere Fernando Llorente che piace molto a Conte e potrebbe dunque arrivare all'Inter al posto di Giroud. La formula potrebbe essere quella del prestito secco.

Scambio Vecino-Allan: ultime news per l'Inter

Il discorso per Politano e Llorente non è l'unico caldo tra Inter e Napoli. Le due società stanno lavorando anche su una nuova idea che prevede il possibile scambio tra Allan e Vecino. Già nella serata di ieri il discorso è stato avviato, anche alla luce della stima di Conte per il brasiliano che potrebbe fare molto comodo alla sua mediana, I due centrocampisti per ora non sono stati coinvolti. Bisognerà definire prima le cifre e le formule di un'eventuale operazione, con entrambi i calciatori che hanno mercato anche oltremanica.