Nelle ultime notizie di calciomercato dell'Inter di oggi giovedì 16 gennaio, ci sono gli aggiornamenti su quello che è l'obiettivo più caldo dei nerazzurri, ovvero Christian Eriksen. La trattativa con il Tottenham si è messa in discesa dopo il rilancio della società milanese con un'offerta che si avvicinava alle richieste degli Spurs per liberare subito il danese.

Le ultime notizie su Christian Eriksen all'Inter

Christian Eriksen e l'Inter non sono mai stati così vicini. Le ultime notizie raccontano del ritorno a Milano dell'agente del centrocampista danese Martin Schoots che nelle scorse ore insieme ai legali ha provato a limare gli ultimi dettagli relativi all'accordo tra il suo assistito e i nerazzurri. Cena tra il procuratore di Eriksen e Marotta, come documentato da Sky in serata. Contratto fino al 2024 con un ingaggio da 9 milioni di euro più uno di bonus. Si attende solo il sì definitivo del Tottenham, per sbloccare la trattativa già nell'immediato e permettere a Eriksen di trasferirsi alla corte di Conte già ora e non a giugno. Il centrocampista dal canto suo avrebbe già salutato Mourinho, comunicando il suo desiderio di approdare in nerazzurro

Inter, la trattativa Eriksen con il Tottenham

La trattativa tra Inter e Tottenham si è messa in discesa. L'ultima offerta del club nerazzurro, con 15 milioni più 2-3 eventuali di bonus, è stata gradita dai londinesi che avevano chiesto 20 milioni inizialmente. Apprezzata la volontà dell'Inter di alzare l'asticella rispetto ai 10 milioni messi sul piatto inizialmente. Non è da escludere che la definitiva fumata bianca possa arrivare già nei prossimi giorni, ponendo fine al tormentone di calciomercato. D'altronde il Tottenham si è già cautelato con l'acquisto di Gedson Fernandes

Eriksen-Inter: le ultime news, il Tottenham segue Vecino

A prescindere dall'esito della trattativa tra Inter e Tottenham per Vecino, i due club potrebbero anche rendersi protagonisti di un'altra operazione di mercato. La società londinese ha messo nel mirino Vecino, anche se la dirigenza nerazzurra non sembra intenzionata a lasciarlo partire in prestito. Le parti discutono anche su quest'altro possibile discorso.