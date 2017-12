Mentre l'Inter chiude il 2017 con il pareggio di San Siro a reti inviolate contro la Lazio, la dirigenza fa il punto della situazione sul mercato prossimo a riaprirsi per 4 settimane. In cui anche l'Inter proverà ad intervenire per cambiare – in meglio – qualche cosa. Troppo pochi 2 punti nelle ultime quattro partite di campionato, così come è una miseria pensare di segnare due gol in 4 gare. Con queste percentuali la Zona Champions potrebbe sfuggire: oggi l'Inter è terza ma potenzialmente potrebbe scivolare al quarto posto incalzata dalla Lazio se Roma e i celesti di Inzaghi vincessero i match che devono recuperare.

A gennaio, mercato aperto.

Spalletti si aspetta rinforzi.

L'Inter prova a fare tattica di mercato: nessuna cessione annunciata per non abbassare il prezzo del giocatore, ma la voglia di provare a fare cassa c'è e tanta. Anche perché per Spalletti le idee sono più che chiare: 12-13 giocatori sono più che graditi al tecnico, il resto può essere valutato in chiave cessione. Tra questi, due nomi che circolano da tempo e in modo insistente: Joao Mario e Marcelo Brozovic. Non perché siano modesti o di bassa qualità ma semplicemente perché non rientrano nel calciatore tipo che il tecnico desidera in rosa. E soprattutto perché godono comunque di ottimo mercato in uscita.

Il mercato in uscita.

Brozovic e Joao Mario.

Ausilio, che insieme a Sabatini, gestisce le redini delle compravendite però prova a nascondersi dietro al classico dito: "Una percentuale sulla permanenza di Joao Mario all'Inter? E' 100% così come quella di Cancelo o di altri giocatori. Nessuno ci ha chiesto di andare via e mai noi abbiamo pensato di mandarli via. C'è spazio e possibilità per tutti". Fino alla prima richiesta seria di trattativa. Come si spera a gennaio per quei due-tre giocatori che potrebbero permettere alla società di operare anche in chiave entrate.

Il mercato in entrata.

De Vrij.

Poi ci sono i capitoli di giocatori in entrata. Radio mercato dice come fatta la trattativa per il centrale difensivo De Vrij per il quale – a scadenza di contratto – si sta muovendo mezza Europa. Anche in questo caso, Ausilio fa melina: "L'interesse per De Vrij? Ho visto Tare e gli ho fatto gli auguri perché i rapporti sono ottimi. Non sono queste le occasioni per parlare di mercato, eventualmente ci sarà un mese intero per parlare di tante cose ma non penso che l'argomento possa essere il difensore centrale della Lazio"

Deulofeu e Vidal.

Per gli altri rumors, il discorso è pressocchè identico: tante voci, nessuna mossa concreta, il dovere di guardarsi attorno e l'obbligo di valutare ogni prospettiva. Poi, si vedrà: "Deulofeu e Aleix Vidal in prestito a gennaio? Noi stiamo valutando alcune opportunità, non so se saranno giocatori del Barcellona o di qualche altra squadra. Ci stiamo guardando in giro. Le idee ci sono e vediamo se saranno realizzabili"