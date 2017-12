Un mercato per provare a dribblare il destino e ritrovare una speranza. Per il Benevento si sta concludendo una delle annate più deludenti, incominciata con la cavalcata che ha portato alla promozione e una Serie A da dimenticare con un solo punto in 18 partite. Un girone d'andata inesistente che ha condannato i campani ad una precoce retrocessione che attende solamente il verdetto matematico. Ma per il girone di ritorno, al di là dei risultati, c'è l'onore da difendere, per una piazza che ha vissuto l‘avventura della Serie A senza pretese ma che si è ritrovata umiliata e derisa dall'Italia intera. Così, adesso, si prova a fare qualcosa nella finestra di gennaio.

Il sogno svanito, resta l'onore.

L'obbligo è di provarci e per farlo servono forze nuove. Tutto è compromesso, l'avventura in A è già finita dopo sole 18 giornate e un punticino in classifica frutto di un pareggio al 93′ con la rete del portiere Brignoli a frenare il Milan. Prima e dopo, il nulla. Adesso, con un cambio d'allenatore alle spalle, il Benevento prova a rialzare la testa nella sessione di mercato di recupero dove potrebbero arrivare dei rinforzi.

Tra mercato e rifondazione.

Dopo la contestazione e i malumori dei tifosi, la società potrebbe essersi decisa a muoversi in direzione acquisti. Nulla di eclatante, le finanze sono ridotte così come le reali ambizioni di fine stagione: la retrocessione è una realtà, c'è da riprogrammare da subito il nuovo anno e provare a salvare il salvabile dell'attuale. Un guado al quale la dirigenza vorrebbe rispondere con qualche acquisto sul mercato invernale.

Letizia e Costa sul piatto della trattativa.

Sembra che qualcosa si possa muovere e il Benevento ha preso contatti con il cagliari per qualche scambio. Dalla società sarda è arrivata la controproposta alla richiesta di Farias e Pisacane, con l'acquisto eventuale del terzino di Scampia, Letizia, e del difensore ex Empoli, Costa. Il Benevento non vorrebbe privarsi di Letizia, ma si continua a trattare senza sosta. Tra i nomi circolati c'è anche quello del brasiliano dell'Udinese Matos, un passato alla Fiorentina e al Carpi.