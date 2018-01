Ciò che terrà maggiormente banco nel mercato appena aperto di gennaio, saranno le trattative che riguardano gli attaccanti, coloro che possono smuovere equilibri in campo e fare la differenza. Sia per le grandi che per le piccole società. Perché se c'è chi ha difficoltà nel segnare per raggiungere gli obiettivi massimi tra tricolore e Zona Europa c'è anche chi ha necessità di gol pesanti per salvarsi il prima possibile. Così, anche quegli affari che sembrano destinati a chiudersi in 48 ore potrebbero saltare ed essere rimandati a giugno.

L'effetto domino delle punte.

Tutto dipende, come sempre dalle alternative che si hanno. Il vecchio motto di Adriano Galliani vale per tutti e soprattutto a gennaio: parte qualcuno se arriva qualcuno. Nessuno è intenzionato a ritrovarsi con un minor numero di cartucce e, magari, aver offerto ai propri avversari qualche tiro in più da cui essere impallinato. Soprattutto per chi di mestiere fa gol, il gioco è delicato e i vasi devono essere comunicanti: cedo una punta se ho alternative valide con cui sostituirla.

Il caso Inglese.

Il Chievo cerca alternative.

Dopo la sconfitta con il Benevento, questo è il primo pensiero del Chievo che sta scivolando pericolosamente verso il fondo classifica. La domanda è semplice: perché dover cedere a gennaio Inglese al Napoli che lo richiede quando il giocatore farebbe davvero comodo per i prossimi sei mesi di campionato? Così, ciò che sembrava oramai ufficializzato – anche e soprattutto dalle parole del presidente De Laurentiis – appare ingolfato dagli ultimi risultati.

Il pressing partenopeo.

Roberto Inglese è a tutti gli effetti un giocatore del Napoli ma che dai primi accordi stipulati dovrebbe arrivare in azzurro solamente a fine anno, Poi l'infortunio di Milik, l'astinenza improvvisa sotto porta di Mertens e la mancanza di reali alternative offensive hanno accelerato i tempi. Ma non quelli del Chievo che vorrebbe una soluzione alternativa con cui compensare l'eventuale vuoto offensivo.

I movimenti in attacco.

Di nomi a questo punto ce ne sarebbero, ma nel caso, il Chievo avrebbe bisogno dell'aiuto indiretto del Napoli. Un do ut des di mercato: ti cedo Inglese ma aiutami a trovarne il sostituto. E alcuni attaccanti che farebbero al caso dei clivensi ci sarebbero, magari pronti a cambiare maglia a gennaio per giocare la seconda parte di stagione da titolari.

Matri e la ricerca di un posto da titolare.

C'è Alessandro Matri che in estate doveva lasciare il Sassuolo ma che alla fine è rimasto, senza trovare certezze. Per lui, un approdo a Verona potrebbe essere più che positivo, non cambiando obiettivi stagionali ma società. Con il Chievo potrebbe ritornare ad essere titolare e non una semplice opzione. Poi c'è un altro veterano delle aree di rigore: Giampaolo Pazzini. Per lui, lo scambio sarebbe di pochi metri: dall'Hellas al Chievo. Nessun tradimento, con il Verona i rapporti si erano incrinati già in estate, non si è mai inserito realmente nelle idee di Pecchia e il cambio di sponda sportiva potrebbe anche attrarlo.

Pazzini e l'interesse del Torino.

Su Pazzini non ci sarebbe solamente la soluzione Chievo, ma anche quella granata a nome Mihajlovic. Andrea Belotti resta il faro dell'attacco del Torino ma i recenti problemi fisici impongono a Cairo di dare al proprio tecnico qualche certezza e alternativa ulteriore: Pazzini potrebbe sostituire il Gallo o giocarci a fianco. C'è anche Coda, attaccante del Benevento che piace al Cagliari e che fa gola a chi vuole davvero salvarsi.