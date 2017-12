Le ultime notizie di calciomercato rimbalzano dalla Spagna e tracciano la strategia del Barcellona per i prossimi mesi. Cinque cessioni importanti a gennaio per fare cassa e lanciare l'offensiva così da prendere prima Coutinho (anche nel prossimo mese, se riesce il blitz) e poi Griezmann, con il ‘diablo' dell'Atletico Madrid che dovrebbe essere il colpo grosso da piazzare a fine stagione, magari prima del Mondiale in Russia. Serve tagliare, risparmiare sui conti e abbattere il monte stipendi in vista di futuri colpi.

Chi sono i 5 calciatori in partenza da Barcellona.

Mascherano pronto al trasferimento in Cina.

I nomi dei cinque calciatori che lasceranno la Catalogna sono noti da tempo. Il primo della lista è Javier Mascherano: nelle scorse settimane ha manifestato l'intenzione di chiudere l'avventura in Spagna e scegliere come destinazione la Cina, con l'Hebei Fortune che è deciso a fare ponti d'oro al ‘jefecito'.

Vidal e Deulofeu nel mirino di Roma e Inter.

Obiettivo dei blaugrana è ricavare soldi anche dalla cessione durante la ‘finestra' invernale di Aleix Vidal (seguito dal Siviglia che ha appena accolto Vincenzo Montella come allenatore, dalla Roma e Atletico Madrid), Deulofeu (richiesto da Spalletti per l'Inter ma con la formula del prestito con diritto di riscatto), Arda Turan e Rafinha. Differente la posizione di quest'ultimo che è stato fermo a lungo per un brutto infortunio e l'intenzione del Barcellona è conservare il cartellino ma cedendo in prestito il calciatore al Celta Vigo così da consentirgli di ritrovare la forma migliore.

Unica offerta pervenuta finora: 5 milioni per Arda Turan.

Quel tesoretto di mercato che il Barcellona vorrebbe accumulare, però, al momento può contare sull'unica offerta concreta pervenuta: 5 milioni di euro che i turchi del Besiktas hanno messo sul piatto per per Arda Turan e definita (ancora) troppo bassa da parte degli iberici. C'è un mese di tempo circa, dal 3 al 31 gennaio per limare i dettagli delle trattative e chiudere le operazioni.