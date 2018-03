Pep Guardiola può mettersi l'anima in pace, perché Joshua Kimmich continuerà a giocare con il Bayern Monaco ancora per molti anni. Il 23enne difensore tedesco, ha infatti firmato il rinnovo con il club bavarese fino al 2023 e messo a tacere le indiscrezioni di mercato circolate nelle ultime settimane. A comunicare l'esito positivo dell'accordo con l'entourage del giocatore, ci ha pensato proprio la società attraverso le parole del direttore amministrativo Karl-Heinz Rummenigge.

"Nelle ultime due stagioni e mezzo è diventato un pilastro della nostra squadra. Siamo felici di esserci legati a lui a lungo termine". Voluto e lanciato al Bayern dal tecnico catalano, Kimmich era nel mirino non solo del City ma anche del Barcellona: pronto, come gli inglesi, a mettere sul piatto ben 50 milioni di euro per il suo acquisto.

Il nuovo Philipp Lahm

Dopo l'annuncio ufficiale del Bayern Monaco e la gioia di Rummenigge, sono arrivate anche le parole dello stesso Kimmich: "Sono felice di aver prolungato il mio contratto così presto – ha dichiarato il giocatore, al sito ufficiale della società bavarese – Questo dimostra la fiducia in me da parte del club e mi rende fortemente orgoglioso. Sono grato e voglio crescere insieme alla società: vogliamo raggiungere obiettivi importanti, sempre di più, insieme".

Tra i più felici di questo rinnovo, c'è senza dubbio Jupp Heynckes. Il tecnico del Bayern Monaco, durante la conferenza stampa alla vigilia del match con l'Amburgo, si è complimentato con la dirigenza e ha speso belle parole per il suo giocatore: "Joshua Kimmich è un ragazzo molto intelligente e un ottimo professionista. Ha talento e un grande potenziale che può ancora sviluppare. Sono convinto che potrà ripercorrere le orme di Philipp Lahm".