A poche settimane dalla conclusione del Mondiale, il grande calcio torna protagonista con Germania-Francia: il primo big match di Nations League. La sfida tra i Campioni del Mondo 2014 e e quelli francesi, vedrà l'esordio della neonata competizione anche sui canali Mediaset: già protagonisti di un ottimo share televisivo in occasione delle partite di Russia 2018. Le reti del "Biscione", che detengono i diritti in esclusiva del nuovo torneo Uefa, hanno però stretto un accordo che permetterà anche ai clienti Sky di seguire gli Azzurri in questa competizione.

Come comunicato ufficialmente dal quartier generale di Cologno Monzese, da oggi sarà infatti possibile vedere Canale 5 anche sul "bouquet" Sky alla posizione 105: il tutto con la tecnologia HD e senza l'utilizzo della Digital Key, fino ad ora utilizzata proprio per abilitare i decoder alla visione dei canali del digitale terrestre.

Il fischio d'inizio della Nations League

"La nuova stagione della rete ammiraglia Mediaset sarà disponibile anche sulla pay tv satellitare – ha reso noto l'ufficio stampa Mediaset – a cominciare dai grandi match internazionali della Nations League di calcio in onda nei prossimi giorni in esclusiva su Canale 5 (Germania-Francia giovedì 6 settembre, Inghilterra-Spagna sabato 8 settembre, Francia-Olanda domenica 9 settembre, Spagna-Croazia, martedì 11 settembre). Si tratta di un primo passo che si estenderà a breve a tutti gli altri canali gratuiti Mediaset, generalisti e tematici".

Una novità che farà certamente piacere ai tifosi di Sky abbonati al pacchetto calcio, e che arriva a pochi giorni dall'accordo stipulato anche con Dazn per la fruizione del segnale in streaming ad un prezzo scontato e grazie ad una applicazione installata sul decoder Sky Q. Il calcio d'inizio su Mediaset e Sky è dunque fissato per domani sera alle 20.45 con la sfida stellare tra le formazioni di Low e Deschamps.