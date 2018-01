Giornata nera per l'Everton. A prescindere dal pareggio casalingo in rimonta contro il West Bromwich Albion, l'umore nello spogliatoio dei toffees è molto basso a causa del gravissimo infortunio occorso al centrocampista James McCarthy. Il classe 1990 dovrà fare i conti con una frattura alla gamba causata da un durissimo intervento involontario di un avversario Solomon Rondon. Per l'irlandese si prospetta un lunghissimo stop con ritorno in campo nella prossima stagione.

Everton, infortunio shock per McCarty nel match contro il WBA.

Tutto è accaduto in occasione dell'ultima gara di Premier tra l'Everton e il West Bromwich Albion. McCarthy in possesso del pallone, lo ha difeso con la gamba destra dall'arrivo dell'avversario Rondon. Quest'ultimo ha provato a calciare la sfera colpendo purtroppo però in pieno l'avversario: immagini davvero shock, con la gamba di McCarthy spezzata all'altezza della tibia.

McCarthy trasportato in ospedale, Rondon in lacrime.

Tutti si sono subito accorti in campo della gravità dell'infortunio. Per primo Rondon che oltre a richiamare l'attenzione dello staff medico, si è coperto il volto con la maglia per lo sconforto per il danno procurato. Il calciatore della squadra ospite non è riuscito a trattenere le lacrime, con i compagni che hanno provato a consolarlo. Il giocatore ha anche accompagnato McCarthy durante l'uscita in barella scusandosi per l'accaduto. Il 27enne irlandese che dal 2013 veste la maglia dell'Everton è stato immediatamente trasportato in ospedale.