Ha iniziato a segnare con continuità e ora non vuole più fermarsi. Mauro Icardi, in coppia con Kylian Mbappé, ha trascinato al successo il Paris Saint Germain contro il Marsiglia nel big match dell'11a giornata di Ligue 1. Un rotondo 4-0 in favore della squadra Bleus, in cui a conquistare la scena è stato soprattutto l'argentino che è andato a segno per la quinta volta consecutiva tra campionato e coppa.

Mauro Icardi, doppietta in Psg-Marsiglia. I numeri del centravanti

Mauro Icardi si sta integrando alla perfezione nel Psg. Il bomber argentino ha timbrato il cartellino del gol per la quinta partita consecutiva tra Ligue 1 e Champions. La vittima quesa volta è stata il Marsiglia di Villas Boas, travolta dai Bleus 4-0. Icardi ha messo il match in discesa con una doppietta nei primi 26′. Due reti da rapace dell'area di rigore per Maurito che prima ha sfruttato l'assist di un ispiratissimo Di Maria e ha poi concesso il bis su servizio di Verratti. 7° gol in altrettante partite stagionali per il centravanti di proprietà dell'Inter che sale a quota 4 gol nella classifica marcatori in campionato. Partita dopo partita Icardi si sta guadagnando il riscatto da parte del Psg, che a giudicare dalle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna sembra già intenzionato a riscattarlo dall'Inter (pagando 70 milioni).

Il Psg vola già in Ligue 1, 8 punti di vantaggio sulla seconda

A completare l'opera della formazione di Tuchel ci ha pensato l'altro bomber a disposizione ovvero Kylian Mbappé. Il talento francese ha giovato ancora una volta di un doppio assist di Di Maria, confermatosi una spina nel fianco per l'OM. Un successo pesante per il Paris Saint Germain che si rende protagonista della prima vera fuga stagionale: i campioni in carica salgono a quota 27, con 8 lunghezze di vantaggio sulla seconda della classe Nantes.