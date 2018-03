Prima il Milan poi il Real Madrid. Tutto nel giro di pochi giorni. La lotta scudetto contro il Napoli e la sfida di Champions. La stagione entra nella fase cruciale coi bianconeri impegnati ancora su tutti i fronti nel tentativo di portare a casa uno storico triplete. La finale di Coppa Italia è un dato acquisito, di fronte ci saranno ancora una volta i rossoneri di Gattuso. Quella di Kiev, invece, è un sogno da costruire un poco alla volta… a cominciare dai quarti di finale con i blancos che a maggio scorso – nel confronto di Cardiff – sollevarono il Trofeo continentale sotto gli occhi lucidi della ‘vecchia signora' sconfitta sul campo da Ronaldo in versione Pallone d'Oro.

Cardiff 2, la vendetta. Il sorteggio di Nyon ha voluto che si riproponesse il duello con gli spagnoli, questa volta in anticipo sulla tabella di marcia: primo appuntamento a Torino (andata, 3 aprile) poi ritorno al Santiago Bernabeu una settimana dopo. Dieci giorni di fuoco provando a scollinare tra le vette del calendario che si somma alle insidie del campionato.

La carica del francese. Blaise Matuidi, centrocampista della Juve e della Francia (battuta 3-2 in amichevole dalla Colombia), si lascia alle spalle il ko in nazionale, sfila la maglia dei transalpini ed è pronto a indossare di nuovo quella a strisce bianche e nere. In nazionale affronterà la Russia in amichevole ma la testa – a giudicare dalle parole – sembra già rivolta agli impegni con la squadra di club (sabato sera c'è il Milan).