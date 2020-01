Le ultime notizie di calciomercato sull'Inter raccontano dell'intesa di massima con il Napoli per Matteo Politano. L'attaccante che nonostante il fallimento dello scambio con Spinazzola, sembrava comunque vicino alla Roma, potrebbe dunque trasferirsi alla corte del Napoli. L'operazione è ben avviata e potrebbe chiudersi con la formula dell'acquisto a titolo definitivo, o del prestito con obbligo di riscatto senza condizioni.

Matteo Politano al Napoli, l'intesa con l'Inter nelle ultime di mercato

Colpo di scena di calciomercato dunque per Matteo Politano. L'attaccante in uscita dall'Inter sembra destinato a trasferirsi in un'altra squadra di Serie A che però non è quella Roma che da tempo è sulle sue tracce. Le ultime notizie sulle trattative riportate da Sky Sport, raccontano infatti dell'intesa di massima tra l'Inter e il Napoli, club che in passato è stato ad un passo dall'acquisto di Politano, quando quest'ultimo militava ancora nel Sassuolo. La trattativa è ben avviata e non è da escludere che potrebbe anche concludersi entro il fine settimana.

Politano-Napoli, le cifre e i dettagli della trattativa con l'Inter

Dunque nelle ultime ore il Napoli ha piazzato il sorpasso alla Roma per Matteo Politano. Gli azzurri avrebbero aperto alla possibilità di acquistare a titolo definitivo il calciatore o di prenderlo in prestito con obbligo di riscatto senza condizioni. Il tutto con la volontà di soddisfare le richieste dell'Inter, che in tal senso non era riuscita ancora a trovare l'accordo con i giallorossi. Operazione da circa 25 milioni di euro, con le prossime ore che potrebbero essere decisive anche per capire se la Roma rilancerà oppure alzerà bandiera bianca.

Cosa manca per Politano al Napoli

Cosa manca dunque alla conclusione del tormentone relativo al futuro di Politano? Per la fumata bianca nella trattativa tra Inter e Napoli manca solo il sì del calciatore che a quanto pare anche oggi ha aspettato la Roma. C'è la volontà però di non dire no agli azzurri, per una prospettiva intrigante ovvero quella di giocare con continuità alla corte di Gattuso, nel suo 4-3-3 per provare a convincere Mancini a portarlo a Euro 2020.