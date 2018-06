Baiocco e Mascara sono tornati a giocare insieme, come ai tempi del Catania quando tra il 2005 e il 2009 avevano vestito i colori rossoblù dell'elefantino etneo in Serie A. Oggi, hanno riabbracciato la città siciliana per una nuova avventura sempre calcistica ma che nulla a che fare con i campi di Serie A o le sedute di allenamento tradizionali. Sono stati ingaggiati dalla Canalicchio Catania, società che fioca nel campionato di Beach Soccer.

Rispetto al calcio tradizionale non ha nulla a che vedere, ma è pur sempre uno sport e soprattutto un'occasione per i due ex professionisti di ritrovarsi a tirare calci ad un pallone. "E' uno sport completamente differente dal calcio tradizionale" ha voluto sottolineare Mascara che del Calcio Catania ha vestito anche i panni del capitano. Dunquem per il Girone B della Serie A di Beach Soccer, la Canalicchio può presentare due autentici fuoriclasse.

Avere Davide e Giuseppe è un regalo che ci siamo voluti fare: calcisticamente il valore è più che noto e non c’è altro da aggiungere, ma anche su un piano non prettamente sportivo la loro presenza ci pone in una condizione di vantaggio dal punto di vista psicologico. Portano esperienza e personalità all’interno di un gruppo che vuole figurare bene

Un annuncio ufficiale risalente al mese scorso quando la società etnea dichiarò pubblicamente i due nuovi arrivati. Oggi, lo stesso club ha potuto confermare il tutto con l'inserimento in rosa di Mascara, classe 1979, con un presente da allenatore (ha appena concluso la stagione sulla panchina del Giarre, in Eccellenza).

Intanto nella prima tappa del campionato che si è svolta a Quartu Sant’Elena, in Sardegna non è andata proprio benissimo: solo una vittoria contro l’Atletico Licata per il Canalicchio Catania, che ha perso le altre due partite col Catanzaro e con la Sicilia.