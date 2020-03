Marotta: “Juve-Inter di lunedì? Quasi provocatorio”. I tre motivi per cui ha detto no alla Serie A

Beppe Marotta spiega i motivi per cui l’Inter ha rifiutato la proposta della Lega Serie A – e del presidente Paolo Dal Pino – di giocare con la Juventus lunedì 2 marzo, una soluzione definita “quasi provocatoria”. Il club nerazzurro non ha accettato lo spostamento di 24 ore per tre ragioni, non solo di natura sportiva.