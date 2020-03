Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter e consigliere della Lega Serie A, ha parlato prima di Juventus-Inter ai microfoni di Sky. Poco della partita e tanto di quanto sta accadendo in questi giorni nel calcio italiano, di riflesso all'emergenza legata al Coronavirus e ai provvedimenti adottati dal governo per affrontare la situazione.

Marotta, in particolare, ha spiegato cosa accadrà con gli impegni di Champions League ed Europa League in calendario nelle prossime due settimane (con l'Inter attesa dal doppio confronto con gli spagnoli del Getafe).

"Per le coppe europee ci sono aspetti valutativi diversi. La Federcalcio adotta provvedimenti per l’Italia, in Europa decide l’UEFA. Sicuramente terranno conto di quanto sta succedendo in Italia. Non credo ci sia il rischio di non giocare le partite di coppa, la sensazione è che si voglia giocare. A porte chiuse, ma si vuole giocare. Si faranno le valutazioni in base a quello che dice il governo e poi l'UEFA".

Il dirigente nerazzurro è poi tornato sulle dinamiche di un'altra, convulsa giornata vissuta in Serie A, tra le partite in calendario e lo scenario di un clamoroso rinvio last minute. Parma e SPAL sono state rimandate negli spogliatoi del Tardini a pochi istanti dall'ingresso in campo per la prima partita della giornata. In seguito ad una riunione d'emergenza, la Lega Serie A ha confermato il regolare svolgimento della giornata. Momenti concitati che Marotta ha raccontato così.