Appuntamento alla fine del Mondiale. Sarà allora che Marko Pjaca, il suo entourage e la Juventus si accomoderanno al tavolo per discutere il futuro della l'ala sinistra 23enne che a Torino era arrivato con grandi ambizioni ma è stato costretto a tenerle chiuse in un cassetto sia per sfortuna (l'infortunio al ginocchio) sia per difficoltà d'inserimento nella squadra ‘camalenontica' di Allegri. A gennaio scorso l'ex Dinamo Zagabria venne ceduto in prestito allo Schalke 04: andò in Germania perché aveva bisogno di giocare, ritrovare la giusta intensità agonistica, il ritmo partita e della competizione, salire di condizione e puntare tutto sulla prossima stagione per prendersi (finalmente) il centro della scena dopo essere rimasto a lungo dietro le quinte.

Costato 23 milioni di euro (un investimento importante fino al 2021 con stipendio netto di 1.5 milioni), finora il suo valore è stato mortificato più dalla malasorte che dal rendimento del ragazzo. Resterà o meno alla Juventus? Non è detto, come rivelato dal suo agente (Marko Naletilic) nell'intervista a Radio Sportiva: "Prenderemo una decisione dopo la Coppa del Mondo ma bisogna capire quale sarà la volontà del club".

in foto: La scheda di Marko Pjaca (fonte whoscored.com)

Sulle sue tracce c'è la Fiorentina, squadra che lo segue da tempo e rappresenta la piazza ideale per garantire al ragazzo continuità di gioco e opportunità di mettersi in mostra lasciando alle spalle tutti i brutti ricordi del grave infortunio al ginocchio. "Vogliamo trovare la soluzione migliore per lui – ha aggiunto il procuratore -. La prossima stagione deve poter giocare di più e avere lo spazio necessario".

Le cifre dell'operazione con i Viola. La formula che ha in mente la Fiorentina rappresenta un buon punto di partenza per raggiungere un'intesa: prestito oneroso fissato a 7 milioni per la stagione 2018/2019, con obbligo di riscatto fissato per la stagione successiva a 18 milioni di euro, per un totale di 25, e la possibilità (come riportato da violanews.com) da parte della Juventus d'inserire una clausola di contro-riscatto.