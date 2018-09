A suo modo Mario Lemina ha battuto un record in Inghilterra. L'ex centrocampista francese dell'Olympique Marsiglia e della Juventus, oggi in forza al Southampton, passa alla storia per la durissima sanzione che la Corte di Aldershot gli ha inflitto a causa delle violazioni commesse al volante dell'auto. Un'ammenda di 106 mila euro, la più alta mai comminata nel Regno Unito, che si abbina alla sottrazione di ben 18 punti dalla patente e al ritiro della licenza per un anno. Una stangata che i magistrati non hanno risparmiato al giocatore considerato recidivo perché giunto alla terza sanzione dopo essersi dichiarato più volte estraneo rispetto alle contestazioni mosse e a chi fosse alla guida della vettura segnalata per l'infrazione (eccesso di velocità).

Una sentenza emessa in contumacia, considerato che il giocatore non si è presentato dinanzi alla Corte e adesso rischia d'incorrere anche nelle sanzioni che il suo club adotterà quale provvedimento disciplinare interno. La notizia della condanna e dell'importo economico dell'ammenda inflitta a Lemina (l'equivalente di quasi 2 settimane di stipendio) è stata riportata con ampio risalto dai tabloid. Non per il tono scandalistico della vicenda quanto per la somma che adesso dovrà pagare. Una multa da primato, più salata di oltre 10mila sterline rispetto a quanto pagò il conduttore televisivo inglese, Anthony McPartlin. Cosa fece di così grave? Ad aprile scorso venne fermato dagli agenti mentre era alla guida dell'auto in palese stato d'ebbrezza.

Lemina da poco papà: Isaiah-King è il figlio avuto con Fanny Neguesha

Una brutta faccenda e al tempo stesso una nota stonata rispetto al periodo felice che Lemina sta vivendo grazie alla relazione sentimentale che lo lega da qualche anno a Fanny Neguesha: la splendida modella belga, ex di Mario Balotelli, lo ha reso papà di un maschietto che la coppia ha deciso di chiamare Isaiah-King.