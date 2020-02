Mario Balotelli vittima di un sexy ricatto. La vicenda è relativa ai tempi in cui il bomber, che attualmente guida l'attacco del Brescia, vestiva la maglia del Nizza. La Procura di Vicenza ha infatti chiuso le indagini su una 18enne che, secondo le accuse, ha tentato di ricattare il calciatore con il quale avrebbe avuto una relazione. La ragazza all'epoca dei fatti 17enne avrebbe fatto credere a Balotelli di essere maggiorenne, per poi chiedergli dopo il rapporto, 100mila euro per non denunciarlo per violenza sessuale

Sexy ricatto per Mario Balotelli, cosa è successo

Secondo quanto riportato da Il Giornale di Vicenza, la Procura della città veneta ha chiuso le indagini su una 18enne che, secondo le accuse, ha tentato di ricattare Mario Balotelli, con il quale avrebbe avuto una relazione quando da minorenne. La ragazza all'epoca dei fatti aveva 17 anni, ma avrebbe assicurato al calciatore (che militava nel Nizza, nel massimo campionato francese) di essere maggiorenne. Dopo il rapporto, stando alla ricostruzione del quotidiano veneto, la giovane avrebbe chiesto a Balotelli 100mila euro, per non denunciarlo per violenza sessuale. Un vero e proprio sexy ricatto che ora rischia di costarle davvero caro.

Mario Balotelli ha denunciato la ragazza ai carabinieri

Come se non bastasse l'avvocato della ragazza avrebbe anche contattato il settimanale "Chi" per tentare di vendere la notizia. Mario Balotelli, ha deciso di non pagare, sporgendo denuncia ai carabinieri. Ora la 18enne rischia di finire a processo per rispondere di tentata estorsione. Una brutta storia dunque a poche ore dal fischio d'inizio di Juventus-Brescia, un match mai banale per SuperMario, che spera di regalare un dispiacere alla formazione bianconera.