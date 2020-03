Il campionato di calcio di Serie A riparte domenica 8 marzo, le partite si giocheranno a porte chiuse fino al 3 aprile. L’allarme per il Coronavirus però ovviamente continua, perché il picco del contagio sembra debba ancora arrivare. E se anche un calciatore sarà contagiato il campionato sarà sospeso. In pratica si torna a giocare ma senza tante certezze. Il direttore generale dell’Udinese Pierpaolo Marino è pessimista e teme che il campionato potrebbe non concludersi regolarmente.

Il campionato di Serie A potrebbe essere sospeso

In un’intervista concessa a ‘Radio Sportiva’ Marino, navigatissimo uomo di calcio, teme che il Governo possa sospendere in modo definitivo il campionato, prima o poi, e senza giri di parole il d.g. dell’Udinese ribadisce che il campionato potrebbe non terminare regolarmente:

Fatico a credere che questo campionato si possa concludere regolarmente: gli scenari sono imprevedibili, ci dobbiamo preparare anche a ipotesi peggiori. Se quello che è successo a squadre di Serie C succede anche a quelle di Serie A cosa facciamo? Non ci stiamo rendendo conto che stiamo entrando in un percorso come quello dei film apocalittici, che ci può vedere protagonisti: il governo prima o poi potrebbe sospendere il campionato, in paesi come la Cina è successo.

Le preoccupazioni del direttore generale dell’Udinese Pierpaolo Marino

Ora tutte le partite si disputeranno a porte chiuse, ovviamente il calcio perde tanto senza tifosi ma le regole sono queste e tutte le società devono adeguarsi. Il problema però riguarda i calciatori che, tra qualche settimana, viaggeranno all’estero e giocheranno con le rispettive nazionali e in quel momento i rischi aumenteranno: