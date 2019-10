Marek Hamsik torna al Napoli. Lo farà ancora una volta da giocatore ma non in mezzo al campo (purtroppo). Lo farà di nuovo dinanzi a quel pubblico che lasciò il 2 febbraio scorso durante la gara contro la Sampdoria: il tempo di innescare con un lancio calibrato l'azione che avrebbe portato al gol Milik su assist di Callejon. Un meccanismo perfetto che non c'è più. Uno degli ultimi tenori che nello spogliatoio sapeva come modulare la voce e che manca in questo gruppo poco alla volta privato di tutti i calciatori di maggiore personalità (non ancora sostituiti).

Marekiaro – nomignolo che lo ha accompagnato in tutta la sua esperienza partenopea – farà capolino nello spogliatoio a Fuorigrotta in occasione di una delle partite più delicate della stagione: al San Paolo c'è l'Atalanta lanciatissima in campionato, avanti in classifica rispetto alla squadra di Ancelotti, bestia nera per gli azzurri e brutto cliente per chiunque in questo momento. Capitano, pensaci tu. In un modo o nell'altro.

Sarà sicuramente un bellissimo momento per Marek che ha scritto la storia del Napoli e per tutti i tifosi che rivedranno l'ex capitano azzurro – ha ammesso l'agente dello slovacco, Juri Venglos, ai microfoni di Radio Kiss Kiss -. Hamsik sarà a Castel Volturno per qualche giorno. Non sono sicuro che il Napoli abbia organizzato qualcosa ma spero che la società stia preparando qualche sorpresa.

Hamsik è in Cina, ha scelto di spendere lì spiccioli di carriera monetizzando una vita spesa sui campi di gioco con un ingaggio che nessun altro gli avrebbe potuto offrire: circa 10 milioni di euro netti a stagione valgono bene una ‘marchetta' (per dirla alla De Laurentiis). Chi rifiuterebbe un'offerta del genere? Perché, quando hai superato da un po' la trentina e capisci che il fisico non è più quello del ragazzino con la creta punk venuto da Brescia, dovresti rinunciare? Ha scelto di cambiar vita ma non il cuore. Un pezzo è rimasto a Napoli (da tifoso). E osserva con curiosità Mertens, il ‘Ciro' un po' belga e un po' napoletano che a quota 116 è -5 reti dal record di reti in azzurro attualmente appannaggio dell'ex capitano.