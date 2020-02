Al cuore (di mamma) non si comanda. Marcos Rojo nelle ultime ore della sessione di mercato invernale ormai archiviata, ha lasciato il Manchester United per trasferirsi in prestito all'Estudiantes La Plata, il club in cui è cresciuto e si è affermato prima del trasferimento in Europa. Il duttile difensore in un'intervista ha parlato dei motivi del ritorno in Argentina, tra cui c'è anche la volontà di assecondare la richiesta della madre.

Marcos Rojo dal Manchester United all'Estudiantes La Plata

Nelle ultime ore di mercato Marcos Rojo ha lasciato il Manchester United per tornare in prestito all'Estudiantes. La speranza dell’argentino è quella di giocare con continuità dopo l’esperienza altalenante con la casacca dei Red Devils. Arrivato all’Old Trafford nel 2014, dopo le avventure con Spartak Mosca e Sporting, per 20 milioni di euro, Rojo ha dovuto fare i conti con qualche infortunio di troppo e nelle ultime due stagioni e mezzo ha collezionato solo 17 presenze.

Rojo all'Estudiantes anche per la mamma

In un'intervista ai microfoni de "El Intransigente", Marcos Rojo è tornato sui motivi che lo hanno portato a scegliere il ritorno (per ora a titolo temporaneo) all'Estudiantes. Il calciatore non ha resistito al richiamo della sua terra, e ha voluto rendere felice sua madre: "Il ritorno all'Estudiantes? I motivi sono stati tanti. Ho bisogno di giocare, per tornare ai miei livelli. La mia famiglia ha insistito e la mia "vecchia" mi ha detto di tornare a casa. Avevo molte offerte per andare in altri club, ma cosa c'è di meglio che essere a casa. Spero di essere in campo il prima possibile". Grande feeling dunque con il club in cui ha mosso i primi passi da calciatore, per un'operazione "concordata" con il presidente dei biancorossi Juan Sebastian Veron, vecchia conoscenza del calcio italiano: "Voglio andare ad allenarmi e stare con i ragazzi il prima possibile. Sono molto contento. È qualcosa che ho sognato, c'era una possibilità e si poteva fare. Ho parlato parecchio con Sebastian Veron ma un giorno ho preso la palla al balzo e ho deciso di tornare. È accaduto tutto insieme".