Seduto su un trono da Re ma salutato come un uomo del popolo. Diego Armando Maradona oggi, 30 ottobre, compie 59 anni e per l'occasione s'è regalato una vittoria speciale: il suo Gimnasia La Plata ha battuto per 4-0 il Newell's Old Boys ed è riuscito a sganciarsi dall'ultima posizione in classifica del campionato argentino. Il risultato del campo però è passato in secondo piano rispetto all'accoglienza trionfale tributata al campione che ha reso grande la Seleccion albiceleste, è una leggenda vivente del calcio internazionale, è meglio di Pelé (ritornello che echeggia ancora nei vicoli di Napoli), è l'ex giocatore che non è mai stato (e mai sarà) ‘un uomo normale' nemmeno adesso che l'incedere degli anni e degli acciacchi alle ginocchia ne hanno usurato il fisico. Perché il tempo è così e nulla ti perdona, nemmeno se sei un fenomeno.

Accoglienza trionfale in città e allo stadio

A Rosario, nella città di Messi, D10s s'è preso la scena nonostante abbia in carriera abbia indossato la maglia del club rossonero solo per cinque match nella stagione 1993/1994. Venticinque anni fa, un'era fa considerato il ritmo veloce con il quale scorre la vita e in particolare la vita sportiva di un atleta. Fu la penultima tappa della sua avventura di funambolo e mago del pallone che si chiuse a Buenos Aires, con addosso i colori gialloblù del Boca Juniors nel tempio de La Bombonera.

Da Rosario a Napoli, batte il corazon per Diego

Ho visto Maradona, cantano i tifosi argentini e quelli napoletani. Ho visto Maradona dice Dries Mertens che lo ha superato di recente nella speciale classifica dei marcatori azzurri più prolifici di sempre. Il belga ha spedito la sua maglietta all'ex Pibe de Oro ricevendone stima e complimenti per quanto sta facendo con la casacca dei partenopei. Lo chiamano ‘Ciro', a testimonianza della grande simbiosi raggiunta con la città, e ora insidia anche Marekiaro Hamsik.