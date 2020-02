in foto: Foto: https://twitter.com/evapatisserie

Diego Armando Maradona non poteva certo lasciarsi sfuggire l'occasione di vedere Napoli-Barcellona. Una serata speciale per la grande gloria argentina, che ha visto il suo erede Leo Messi giocare in quello stadio in cui ha scritto pagine memorabili di storia del calcio. E mentre i tifosi azzurri presenti al San Paolo, l'omaggiavano con cori e ovazioni, il Pibe de ora seguiva la partita in tv con indosso una maglia del Napoli molto particolare

Diego Armando Maradona guarda Napoli-Barcellona con una maglia degli azzurri

Diego Armando Maradona ha seguito Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions League direttamente dall'Argentina. Il Pibe de Oro è stato immortalato su Twitter dalla fotografa del Gimnasia La Plata, ovvero la squadra guidata dalla grande gloria argentina mentre era alle prese con la partita. L'ex grande gloria partenopea ha tifato ovviamente per gli azzurri, indossando anche una speciale maglia del Napoli, con tanto di scudetto e immagine di Maradona alle prese con un'esultanza dopo un gol. Un'immagine che ovviamente ha riempito d'orgoglio i tifosi azzurri molto soddisfatti per la prova degli uomini di Gattuso.

Diego Armando Maradona chiamato a gran voce dai tifosi del Napoli contro il Barcellona

Una serata speciale per il Pibe che ha tifato per il Napoli, nella sfida contro quel Messi considerato il suo erede. Proprio l'argentino è stato accolto dai tifosi del Napoli, con dei cori speciali dedicati a Diego Armando Maradona. Un modo per ristabilire le gerarchie e ricordare il valore dell'ex numero 10 argentino, considerato impareggiabile. Una sfida a distanza con il pubblico ospite, che dal canto suo ha risposto con il proverbiale coro "Messi, Messi".