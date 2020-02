Maradona è sempre Maradona. In Argentina sono tornati a vederlo protagonista con una certa frequenza da quando ‘El Pibe de Oro', lo scorso mese di settembre, è diventato allenatore del Gimnasia La Plata. L'avventura alla guida della formazione platense non sta riscuotendo grande fortuna (il Gimnasia è rimasto impelagato nelle zone basse della classifica, al terzultimo posto) ma ogni partita con Maradona in panchina diventa un evento. La tv argentina è arrivata a dedicargli una telecamera specifica per seguire ogni istante delle sue partite. E proprio una sequenza immortalata dalla ‘Diego Cam' in occasione dell'incontro con il Rosario Central è diventata virale nel corso degli ultimi giorni, con milioni di visualizzazioni tra i vari social.

Il video di Maradona che riceve qualcosa in panchina

Nelle immagini si vede Maradona ricevere qualcosa da un assistente. Da un membro dello staff, seduto alla sua sinistra, parte immediatamente un ordine rivolto ad altri due componenti della panchina del Gimnasia: coprire la visuale della ‘Diego Cam'. In due scattano e si piazzano davanti a Diego, così da impallare la ripresa della telecamera dedicata. Dopo qualche istante, tutto torna alla normalità e ognuno si rimette al proprio posto.

La sequenza ha generato molteplici speculazioni in Argentina e ha costretto lo staff di Maradona a fornire una versione semi-ufficiale per mettere a tacere anche le voci più ardite. Diego avrebbe ricevuto una pillola per l'alta pressione, problema con il quale è costretto a convivere da tempo e che si fa sentire soprattutto in panchina, con la tensione della partita da gestire. Secondo la versione fornita da persone vicine al ‘Pibe de Oro', l'accorgimento di coprire la visuale della telecamera è stato preso per evitare che l'episodio diventasse un argomento di discussione. Ma ha ottenuto esattamente l'effetto opposto.