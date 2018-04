Italia sì, Italia no. La Nazionale azzurra è in attesa di conoscere il proprio destino e la corsa alla panchina più ambita del nostro calcio sembra oramai essersi ridotta ad un testa a testa tra Carlo Ancelotti e Roberto Mancini. Sono loro due i pretendenti più accreditati a sedersi laddove è stato sollevato Ventura dopo il disastro per la qualificazione Mondiale. E se Ancelotti sembra sempre più titubante – anche se il candidato numero 1 – Roberto Mancini spalanca le porte con dichiarazioni di assoluto amore verso l'Azzurro.

Il nome si conoscerà solamente la settimana prossima, intanto, si vocifera nel Palazzo che Ancelotti e Mancini si contendono la poltrona dell'Italia. Più lontani i vari Conte, Ranieri, lo stesso Di Biagio che dovrebbe far ritorno alla sua realtà, quella dell'Under dove si è dimostrato in grado di gestire i giovani.

Roberto Mancini non ha mai nascosto di essere pronto alla chiamata della Federcalcio. Già in tempi non sospetti – a poche settimane dall'addio di Ventura – l'attuale tecnico dello Zenit aveva assicurato di essere pronto a mollare tutto e presentarsi a Coverciano in ogni momento. Oggi, con la nomina oramai ad un passo, il tecnico jesino ribadisce il concetto.

"Se un giorno dovesse arrivare questa possibilità, sarebbe una cosa bella. Ma al momento posso assicurare tutti che non c'è ancora stato niente. La scelta non sarà facile per nessuno: ci sono tanti tecnici bravi e capaci

Roberto Mancini è ‘sponsorizzato' da parte dell'attuale Federcalcio, l'altra sponda punta su Ancelotti. Un dualismo che mette a confronto due modi differenti di leggere e vivere il calcio ma che accomuna i tecnici con l'amore per i colori azzurri. Ciò che propone Roberto Mancini è pazienza e calma in attesa di tempi migliori: "Nel calcio tutti parlano di progetto ma non si ha mai la pazienza di aspettare quando si perde. Non vedere la Nazionale ai Mondiali non sarà una bella cosa, la speranza è che l'Italia torni ad essere presto fra le prime al mondo e non 20esima nel ranking. Questo stona".