Le eccessive proteste nei confronti dell'arbitro nel corso dell'ultimo match di campionato contro il Liverpool, rischiano di costare caro ai giocatori del Manchester United. La Federcalcio inglese ha annunciato in un comunicato, l'apertura di un'indagine nei confronti dei Red Devils per la cattiva condotta degli uomini di Solskjaer nella supersfida in casa della capolista.

La Federcalcio inglese apre un'indagine nei confronti del Manchester United per cattiva condotta

Al massimo organo calcistico inglese, la Football Association, non è piaciuto l'atteggiamento dei giocatori del Manchester United nel corso dell'ultima partita di Premier League contro il Liverpool. Le veementi proteste dei calciatori di Solskjaer nei confronti dell'arbitro, rischiano di costare una multa salata al club dell'Old Trafford accusato di "non essere riuscito a garantire che i suoi giocatori si comportassero in modo corretto" .

Cosa è successo in Liverpool-Manchester United e perché i Red Devils hanno protestato con l'arbitro

Il Manchester United è finito nel mirino della FA in particolare per un episodio avvenuto nel corso del big match contro il Liverpool. Al minuto 25, il direttore di gara non ha sanzionato un fallo di Virgil Van Dijk, baluardo difensivo di Klopp, sul portiere avversario De Gena, con il pallone che è poi finito a Firmino abile a segnare la rete del momentaneo 2-0. L'estremo difensore spagnolo si è scagliato contro l'arbitro Craig Pawson, lamentandosi in maniera veemente per il contatto falloso, con l'appoggio dei compagni. L'arbitro ha ammonito l'ex Atletico Madrid, ma richiamato dal Var è tornato poi sui suoi passi annullando il gol per il fallo del centrale olandese.

Solskjaer fa mea culpa dopo la cattiva condotta dei suoi

Nella conferenza stampa di presentazione di Manchester United-Burnley, l'allenatore dei Red Devils Solskjaer è intervenuto sulla questione facendo mea culpa: "E' meglio aspettare che venga presa una decisione. Il gol è stato annullato ma io non avevo visto la reazione dei mie giocatori perchè stavo a mia volta protestando. E' colpa mia". Il Manchester ha tempo fino a giovedì per presentare la sua difesa.