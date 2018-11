Amare gli animali è un merito, ma esagerare anche in questo può portare al paradosso e ad essere obiettivo della facile ironia della gente. E' accaduto così che Alexis Sanchez in queste ore sia stato bersaglio sul web dei tifosi del Manchester United che lo hanno preso di mira per una fotografia che lo ritrae a casa sua. Un particolare ha scatenato il sarcasmo generale nel momento in cui si è notato che su una credenza c'erano due fotografie identiche del giocatore con i suoi cani.

Continua così il periodo nero per il cileno ex nino maravilla che a Manchester sta vivendo un momento assolutamente negativo, messo in disparte da Josè Mourinho in un progetto tecnico che pur facendo acqua da molte parti non si affida quasi mai a Sanchez.

Tenpo di polemiche e sarcasmo

L'esclusione di Josè Mourinho in prima squadra ha messo Sanchez nel mirino anche dei tifosi dei red devils che poco o nulla perdonano ai giocatori in base ai risultati negativi dell'ultimo periodo. Così, anche Alexis Sanchez non è passato indenne dalla rabbia mista a sarcasmo dei propri sostenitori. L’ultimo assist è stato servito dallo stesso giocatore attraverso il proprio account Instagram, dove attraverso una Story aveva immortalato la sua camera da letto non senza trascurare dettagli.

Il dettaglio nella foto

Dettagli che hanno creato più di un imbarazzo nel momento in cui ci si è accorti che una fotografia identica (cambiava solamente la cornice) rappresentante Sanchez con i suoi due cani, era posta in bella mostra. Da qui la domanda spontanea: "Perché Sanchez ha la stessa foto replicata due volte?". Ovviamente non sono mancate le risposte, per lo più irriverenti che hanno messo il cileno alla berlina.

Delusione in rosso

Dopotutto il motivo c'è e si vede dai numeri: Sanchez è stato prelevato dall’Arsenal per 34 milioni di euro meno di un anno fa, ma adesso l’ex Barcellona ha deluso a Manchester accumulando solo 4 reti in 30 presenze complessive. Da qui il fastidio della tifoseria dei red devils.