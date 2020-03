Odion Ighalo si sta rivelando un acquisto azzeccato per il Manchester United. Il centravanti nigeriano arrivato poche settimane fa dallo Shanghai, è andato a segno anche nel match d'andata degli ottavi di finale di Europa League in casa del LASK. In questo modo, il bomber ex Udinese, ha confermato il suo fiuto per il gol, soprattutto quando parte dal 1′. Ogni volta che ha giocato titolare infatti, Ighalo ha realizzato una rete, in tutte le competizioni

Manchester United, il record di Ighalo quando parte titolare

Odion Ighalo ha trovato la via della rete nel match d'andata degli ottavi di finale di Europa League in casa del LASK. Una bella rete quella del nigeriano che ha scaricato un gran tiro di sinistro nel sette. Applausi dunque per l'ultimo colpo del mercato invernale dei Red Devils, che in virtù di questa marcatura si è confermato l'arma in più della squadra di Solskjaer soprattutto quando viene schierato titolare. Numeri alla mano infatti, Ighalo è riuscito ad andare a segno in ogni partita in cui è stato schierato titolare dallo United, in tutte le competizioni. Un gol al Bruges in Europa League, poi uno al Derby County in FA Cup, e infine quello al LASK nella seconda competizione continentale

Ighalo super, si è preso lo United

Non male dunque per un centravanti arrivato tra lo scetticismo dei tifosi. E invece Ighalo dopo aver superato il periodo di quarantena obbligata, arrivando dallo Shanghai, si è preso la scena facendosi trovare pronto da mister Solskjaer che lo ha utilizzato soprattutto negli spezzoni di partita in campionato e da titolare nelle Coppa. E il ragazzo finora ha risposto presente con 3 gol in 7 partite, arrivati tutti quando ha giocato titolare.